Чи є загроза аварій на АЕС після обстрілу: експерт пояснив

У більшості областей введено екстрені відключення світла

Після російської атаки на енергетику всі АЕС на підконтрольних Україні територіях знизили потужність. Однак це не може спричинити аварії на атомних станціях.

Про це "Телеграфу" розповів Людвиг Литвинський, експерт з атомної енергетики, фізик, доктор фізико-математичних наук. Наразі ситуація в енергосистемі України досить складна.

Що треба знати:

У більшості областей діють екстрені відключення після обстрілу Росії

АЕС вимушено розвантажили, аби не спричинити ще більших проблем

Енергетики вже працюють над відновлення електропостачання

"Стосовно ядерної безпеки можу фахово підтвердити, що у наявних проєктах блоків вона забезпечена на високому рівні за будь-яких мереживних умов", — каже Литвинський.

Тобто фактично наразі аварійних ситуацій на АЕС немає. Хоча "Укренерго" вже повідомило про значні пошкодження мережі, через які всі АЕС вимушено розвантажили. Таким чином станції не працюють на повну потужність. Це пов'язано і з руйнуванням транспортних мереж, і з відключеннями.

"Внаслідок ракетних ударів по ключових високовольтних підстанціях, які забезпечували видачу потужності атомних енергоблоків, всі АЕС на підконтрольній території були вимушено розвантажені", — йдеться у повідомленні.

Водночас МАГАТЕ у мережі Х наголосило, що ядерна безпека країни та Європи під загрозою. Адже генерація АЕС зупинена. Щоправда, в "Укренерго" говорили лише про зниження потужності.

Пост МАГАТЕ про ситуацію з АЕС в Україні

Відомо, що після російської атаки в мережі збільшився дефіцит потужності. Наразі у більшості областей діють екстрені чи аварійні відключення до стабілізації ситуації. Подекуди тривалість відсутності світла буде подовжено.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія вдарила по найбільшій підстанції в Європі. Вже відомо, які прогнози відключень під час морозів