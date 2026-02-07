Росіяни шукають способи ввімкнути Starlink: про що попередили українців

"Легкі гроші" за Starlink можуть обернутися реальним ув'язненням

Росіяни на фронті намагаються знайти способи обійти обмеження доступу до терміналів Starlink. Вони вигадують різні способи та навіть планують залучати до цього зрадників з-поміж українців.

Радник міністра оборони з технологічних напрямів, експерт у галузі військових радіотехнологій Сергій Флеш Бескрестнов наголосив — усі ідеї росіян банальні, а в Україні вже знають, як їм протидіяти.

"Відправити когось в ЦНАП за гроші. Скористатися фіктивним ТОВ. Зняти Старлінк з дрона-трофея і т.д. Не переживайте, всі варіанти ми спочатку розуміли і продумували як ризики, так і протидії", — пише він. Однак акцентує — спроба заробити таким чином гроші від росіян закінчаться для українців ув'язненням, тож він радить навіть не пробувати: "Всі ці Старлінки ми заблокуємо (знаємо як), а ось любителів спробувати заробити "легкі гроші" від ворога чекає увʼязнення і не мале. Це не машину підпалити і втекти, це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин".

Як українці можуть зареєструвати Starlink

Для фізичних осіб

Верифікація у ЦНАПі. Потрібні документи — паспорт та картка платника податків, а також серійні номери терміналів — KIT-номер (на коробці), UTID (у налаштуваннях акаунту/ застосунку/ Dish ID), номер облікового запису користувача на порталі Starlink.

Для юридичних осіб

Верифікація на порталі "Дія". Потрібно авторизуватись через кваліфікований електронний підпис, внести дані про термінал, перевірити та підписати заяву.

Для військових

Користувачі системи DELTA можуть вносити інформацію про термінал самостійно. В Міноборони кажуть — звертатися до уповноваженого в/ч чи начальника зв’язку не обов'язково.

Раніше "Телеграф" розповідав, як обмеження старлінків вплинули на можливості ворога. Серед іншого це вплине на точність ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі.