На Олімпіаду поїдуть 13 росіян, які відкрито фінансують війну в Україні: хто вони (фото)

МОК пустить на Ігри невелику делегацію із РФ

У середу, 28 січня, став відомий склад збірної Росії на Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) таки допустив країну-агресора на Ігри в Італії, щоправда, виступатимуть росіяни у нейтральному статусі.

Що потрібно знати

МОК пустив на Ігри-2026 13 спортсменів із Росії

Росіяни на Іграх виступатимуть у нейтральному статусі

Зимові Олімпійські ігри-2026 пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо у лютому 2026 року

На Олімпіаду-2026 від Росії поїде 13 спортсменів. Про це повідомляє Центр збірних Росії в Telegram. МОК дозволив цим росіянам виступати на Іграх у нейтральному статусі (без прапора та гімну). Представники РФ боротимуться за медалі у 7 видах спорту.

Склад збірної Росії на Олімпійські ігри-2026 в Італії

Фігурне катання: Аделія Петросян, Петро Гуменник

Шорт-трек: Олена Крилова, Іван Посашков

Лижні перегони: Дар’я Непряєва, Савелій Коростельов

Ковзанярський спорт: Ксенія Коржова, Анастасія Семьонова

Скі-альпінізм: Микита Філіппов

Санний спорт: Дар’я Олесік, Павло Репілов

Гірськолижний спорт: Семен Єфімов, Юлія Плєшкова

Додамо, що Україна та багато інших цивілізованих країн робили все, щоб не допустити Росію на Олімпіаду-2026, проте вплив РФ у світовому спорті почав зростати й деякі спортивні федерації почали знімати обмеження з представників РФ. Крім того, перевірка "нейтральності" від МОК не є ідеальною, і на Ігри поїдуть спортсмени, які так чи інакше підтримують повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Додамо, що всі російські атлети одержують гроші від уряду РФ (Мінспорту), а їхні податки йдуть, у тому числі й на війну проти України.

Одразу двоє спортсменів із цього списку потрапили до бази сайту "Миротворець". Це стосується фігуристів Петросян та Гуменника, яких звинувачують у пропаганді війни й не лише.

Аделія Петросян/Фото: Getty Images

Петро Гуменник/Фото: Getty Images

За даними відкритого міжнародного інституту розвідки, шорт-трекіст Пасашков підписаний на багато VK-пабліків, які прославляють Росію, Путіна і так званих "героїв СВО".

Іван Посашков/Фото: russkating.ru

Ковзанярка Коржова ставила лайки на повідомленнях про Юнармію (Російська молодіжна військово-патріотична мілітарна організація, заснована Міністерством оборони РФ у 2016 році) та "парад перемоги".

Ксенія Коржова

Скі-альпініст Філіппов підписаний у VK на Росгвардію, а у 2024 році виступав у футболці російської нафтогазової компанії "Лукойл", яка перебуває під міжнародними санкціями.

Микита Філіппов/|Фото: instagram.com/filippov.nikita1

Нагадаємо, МОК вирішив допустити Росію до Олімпіади-2026 за тими ж правилами, що діяли на Іграх у Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян. Наприклад, росіян не хочуть бачити в Італії в біатлоні, бобслеї та скелетоні. А ось у фігурному катанні пом’якшили санкції проти РФ. У грудні 2025 року Росія через міжнародний суд досягла зняття санкцій у лижному спорті, що створило небезпечний прецедент. РФ хотіла провернути такий трюк і в біатлоні, але зіткнулася з великим опором керівництва світового біатлону.