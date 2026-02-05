Форма цієї збірної на Олімпіаді підкорила серця фанатів: як вона виглядає (фото)

Монголи відправлять на Ігри лише 3 спортсменів, але їх форма викликала фурор у мережі

В Україні продовжують критикувати форму національної команди на Олімпійські ігри-2026. При цьому всі ставлять за приклад екіпірування збірної Монголії.

Що потрібно знати

Форма олімпійської збірної Монголії підкорила мережу

Дизайн екіпірування олімпійської збірної України розкритикували у соцмережах

Олімпійські ігри пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Монгольський національний олімпійський комітет представив форму своєї команди на Ігри в Італії ще у січні. Відео викликало небувале захоплення серед любителів спорту.

Річ у тому, що Goyol Cashmer, екіпірувальник монгольської команди, блискуче впорався із завданням — поєднав традиційний одяг Великої Монгольської імперії XIII–XV століть із сучасним дизайном. У результаті вболівальники по всьому світу хочуть доторкнутися до культури Монголії.

Форма олімпійської збірної Монголії/Фото: instagram.com/goyolcashmere.mn

У мережі парадну форму збірної Монголії вже називають найкращою на Олімпіаді. Зрозуміло, що українські користувачі порівнюють форму збірних України та Монголії. Часто користувачі критикують НОК України через надто простий дизайн екіпірування від польської компанії 4F.

Форма збірної України на Олімпіаду у Мілані/Фото: НОК України

Нагадаємо, збірну України на Іграх-2026 представлять 46 атлетів в 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що наша команда має шанси на медалі.