Українка підкорила світ сміливими тату на обличчі (фото)

У вівторок, 3 лютого, українська тенісистка Олександра Олійникова (№91 WTA) пробилася до свого першого чвертьфіналу на рівні WTA. У 1/8 фіналу турніру у Клуж-Напоці (Румунія) українка обіграла Анну Бондар (№74 WTA) з Угорщини.

Що потрібно знати

Олійникова використовує тимчасові татуювання

На турнірі в Румунії Олександра виступала з "кажанами" на обличчі

Тенісистка стала голосом України у світі

Олійникова перемогла угорку з рахунком 6:4, 6:4. 25-річна українка влаштувала модну революцію у тенісі, передає "Телеграф".

Річ у тому, що Олександра виступає на світовій арені з тематичними "татуюваннями" на обличчі. Для відкритого чемпіонату Трансільванії Олійникова нанесла на обличчя тимчасові тату із зображенням кажанів.

Олександра Олійникова на трунірі в Румунії/Фото: x.com/TransylvaniaOpn

Додамо, що на Australian Open-2026 Олійникова викликала фурор завдяки своїм тимчасовим татуюванням. На мейджорі вона виступала із синіми квітами на обличчі.

Це тимчасове татуювання. Я знімаю їх після матчу за допомогою очищувальної олії. Вони не мають якогось особливого сенсу — це просто ідея заради задоволення. На US Open я ходила по магазинах й побачила такі наклейки для обличчя, фейкові татуювання. Потім почала з ними експериментувати: спочатку були зірки, потім серця, тепер — квіти. Тож це просто частина мого стилю. І, можливо, ви помітили, що вони поєднувалися з образом і кортом: синє плаття, сині квіти, синій корт. Олександра Олійникова

Нагадаємо, в Австралії Олійникова не зуміла подолати перше коло, проте стала голосом України на турнірі. На пресконференції після матчу Олександра здивувала публіку не лише своїм зовнішнім виглядом.