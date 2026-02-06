Що відомо про закордонного артиста, який виступить на Нацвідборі в Україні (фото)

Артист переміг у Нацвідборі у своїй країні

Влад Сабажук, більш відомий під сценічним ім’ям Satoshi, є представником Молдови на Євробаченні 2026. Артиста запросили стати зірковим гостем в українському Нацвідборі, фінал якого відбудеться в суботу, 7 лютого.

Що варто знати:

Satoshi представить Молдову на "Євробаченні-2026" із піснею "Viva, Moldova!"

Артист виступить зірковим гостем у фіналі українського Нацвідбору 7 лютого

Його участь ознаменує повернення Молдови на конкурс після річної перерви

"Телеграф" розповідає, що відомо про молодого молдавського артиста, який виступить в українському Нацвідборі як зірковий гість.

Влад Сабажук. Фото: https://artist.md/

Влад Сабажук – що про нього відомо?

Влад Сабажук – молдавський виконавець, який з 2019 року виступає під ім’ям Satoshi. Він народився 13 вересня 1998 року у місті Кагул, Молдова, зараз йому 27 років. Він із дитинства захоплюється музикою і у шкільні роки навіть сам опанував гру на барабанах.

Відомо, що Satoshi випустив уже три альбоми. У своїй музиці він поєднує реп, поп-музику та енергійні біти. Хлопець відомий своєю співпрацею із зірками молдавського шоу-бізнесу, серед яких Carla’s Dreams та Ірина Рімес.

Влад Сабажук та Джамала. Фото: https://tsn.ua/

Участь та перемога у молдавському Нацвідборі

Влад Сабажук став переможцем національного фіналу Selecția Națională, який відбувся 17 січня 2026 року. Артист показав "чисту" перемогу, набравши максимальні 12 балів від усіх трьох сторін голосування: національного журі, міжнародного журі та глядачів.

Влад Сабажук – представник Молдови на Євробаченні. Фото: https://www.eurovision.com/

Satoshi випала особлива честь — його виступ на Євробаченні 2026 року ознаменує повернення Молдови на конкурс після перерви у 2025 році. Після жеребкування стало відомо, що Влад виступатиме у першій половині першого півфіналу конкурсу. Він представить пісню "Viva, Moldova!".

