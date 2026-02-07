Чи є в Україні "неправильні" долари і як вони можуть виглядати (фото)

Банки не мають права відмовлятися брати справжні неушкоджені банкноти

Інколи в деяких українських банках та обмінних пунктах відмовляються приймати долари 1996 року. Проте вони є в обігу наряду з новими купюрами й банки не мають права відмовляти у їх прийомі.

Про це заявив засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак, пише "РБК-Україна". Він наголосив, що переконання, нібито банкноти 1996 року є "неправильними", — це всього лише поширений в Україні міф.

Якщо купюра справжня, не має значних пошкоджень або надривів, вона зберігає свою повну номінальну вартість. Всі світові фінансові установи приймають такі долари й українські банки не є винятком. Старі банкноти можна здати у касу банку.

Що робити, якщо у банку відмовляються приймати долари 1996 року

Банк зобов'язаний банкноти, якщо вони не підроблені. Якщо у фінустанові не приймають справжні банкноти через рік їх випуску, треба звернутися на гарячу лінію Нацбанку. Номери телефону: 0 800 505 240 або +380 44 298 65 55

Якщо якийсь банк не приймає ці банкноти, то треба дзвонити в Нацбанк і скаржитися", — каже Тарас Козак

Як виглядають долари 1996 року випуску

Долари США 1996 року випуску часто називають "білими" або старим зразком. Ці купюри відрізняються світлішим відтінком паперу та меншим розміром портрета (наприклад, Бенджаміна Франкліна на 100$), який розташований не по центру. Вони мають зелену печатку казначейства, захисну стрічку та менш складний дизайн порівняно з сучасними "синіми" купюрами.

Купюра 100 доларів 1996 року випуску

Зворотній бік купюри 100 доларів 1996 року випуску

