Рівень СЗЧ знизити цілком реально. Заступник Білецького розповів, як це вдається "Трійці"

Чимало на фронті залежить від командирів та їх роботи в середині підрозділу

Хорунжа школа Третього армійського корпуса досить добре працює з СЗЧ, адже формує правильну систему цінностей військових. Однак для вирішення цієї проблеми потрібен комплексний підхід.

Про це Дмитро Кухарчук, позивний "Сліп", заступник командира Третього армійського корпусу генерала Андрія Білецького, розповів на каналі OBOZ.UA. Свого часу військовий часто був з рекрутинговою програмою в інших бригадах, які запевняли, що підходи "Трійці" у них не спрацюють.

Що треба знати:

На зменшення СЗЧ впливає не тільки Хорунжа служба

Мотивація людей на фронті одна з проблем, яку треба вирішувати

Кухарчук каже, що Хорунжа школа досить добре справляється з СЗЧ, але тут великий вплив має робота командирів у батальйонах. Адже не все може виїжджати на військовому дусі, мужності тощо.

"Велику роль відіграє Андрій Євгенович (командир 3-го армійського корпусу Білецький — ред.). Він та його бачення, світоглядна картина дають змогу масштабувати підрозділи. Але не у всіх підрозділів є такі командири", — додає військовий.

Він розповів, що коли свого часу їздив до інших бригад, підрозділів з питанням рекрутингу, майже усюди чув одне: "Командири не знають своїх людей". Тобто фактично люди в середині маленької системи працювали окремо. І тут постає питання: "А яка ж мотивація військових може бути?"

Кухарчук каже, що велику роль в СЗЧ відіграє відсутність психологічної підтримки персоналу. Здебільшого її немає, немає авторитету у військах. Людей з навчального центру кидають на фронт без підготовки, підтримки, пояснення задачі.

Військовий додає, що наразі СЗЧ виникає через те, що люди на фронті — це мобілізовані роботяги, яких не навчили воювати. Вони просто не знають навіщо це. Ба більше, командири, які отримують таких людей, не докладають зусиль, аби військовий зрозумів щось, став частиною команди з обґрунтованою ціллю.

"І от просидів цей чоловік на передовій 100 чи більше днів. Добре, якщо вижив, вийшов з позиції і пішов в СЗЧ. Чому? Бо не розуміє навіщо йому воювати", — каже "Сліп".

Додамо, що самовільне залишення частини (СЗЧ) — залишення військовослужбовцем строкової служби без відповідного дозволу території розташування військової частини або місця служби на строк понад одну (але не більше трьох) або менше однієї доби.

