"З температурою 39°С". Стан Наді Дорофєєвої різко погіршився (фото)

35-річна артистка вже тривалий час лікується

Відома українська співачка Надя Дорофєєва повідомила, що серйозно занедужала та звернулася по медичну допомогу.

Що треба знати:

Співачка повідомила про вимушене скасування найближчого концерту

Після обстежень медики наполягли на забороні навантажень

Зірка не вперше потрапляє до лікарні за останні місяці

7 лютого виконавиця виклала у своєму блозі в Інстаграм повідомлення, яке розхвилювало її шанувальників. 35-річна артистка була змушена скасувати свій концерт в Osocor Residence, який мав пройти саме цієї суботи.

Я виступала навіть із температурою 39 °С. Але сьогоднішній виступ в Осокорі маємо перенести, бо він прямо дуже ризикований для мене Надя Дорофєєва

За словами співачки, цього дня у неї різко погіршився стан здоров’я, і за результатами обстежень лікарі категорично заборонили Дорофєєвій будь-які фізичні навантаження.

Що відомо про здоров'я Наді Дорофєєвої

Протягом останніх місяців зірка вже неодноразово опиняється в лікарні, однак деталей щодо причин госпіталізації Надя публічно не розкриває. Ще в липні 2025 року, перебуваючи на лікуванні, Дорофєєва поділилася своїм станом і переживаннями, зізнавшись, що за останні роки їй довелося пройти велику кількість стресу. За її словами, саме це постійне емоційне напруження поступово позначається на здоров’ї — організм почав давати збої й потребує відновлення.

Нагадаємо, що у 2021 році під час участі в шоу "Танці з зірками" зірка травмувала коліно — у неї тріснув меніск. Ми детальніше розповідали, хто з українських артистів отримував серйозні травми.