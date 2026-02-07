Економія аж 800 гривень: найпопулярніші побутові товари в "Сільпо" за дуже вигідними знижками

Знижка триватиме до середини наступного тижня

Мережа супермаркетів "Сільпо" тішить покупців вигідними пропозиціями на побутові товари. До акції потрапили найпопулярніші товари для дому, серед яких сковороди, заварники, губки та вологі серветки.

Знижки сягають до 67%, що робить покупки ще більш вигідними. Детальніше про акції написав "Телеграф".

Серед акційних товарів:

Сковорода Marco Cervetti 22 см – 399,00 грн замість 1199,00 грн (-67%);

– 399,00 грн замість 1199,00 грн (-67%); Заварник для чаю та кави Eat&Drink 1100 мл – 199,00 грн замість 449,00 грн (-56%);

– 199,00 грн замість 449,00 грн (-56%); Губка для миття посуду "Премія", 5 шт/уп – 19,99 грн замість 34,99 грн (-43%);

– 19,99 грн замість 34,99 грн (-43%); Вологі серветки "Премія" з ароматом алоє, 15 шт – 8,99 грн замість 12,99 грн (-31%);

– 8,99 грн замість 12,99 грн (-31%); Вологі серветки "Премія" з ароматом грейпфрута, 15 шт – 8,99 грн замість 13,99 грн (-31%).

Загалом знижки на ці товари триватимуть до 11 лютого.

Знижки на популярні товари. Фото: скрін з "Сільпо"

Це чудова можливість поповнити запаси побутових дрібниць за вигідною ціною.

