Найкраща спортсменка України чекає на первістка: як виглядає її наречений-іноземець і чим займається

Відома українка повідомила про вагітність

Українська шаблістка, дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан оголосила про вагітність. Батьком дитини є титулований італійський фехтувальник Луїджі Самеле.

Відповідний пост Харлан опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Пара записала миле відео, на якому видно вагітний животик Ольги.

Найкращий розділ ось-ось почнеться. Ольга Харлан

Харлан та Самеле познайомилися у 2017 році на змаганнях, коли Ольга ще була одружена. Роман між українкою та італійцем розпочався, під час шлюборозлучного процесу Харлан із фехтувальником Дмитром Бойком. Через це Ольга та Луїджі спочатку приховували стосунки.

У 2024 році Самеле зробив Харлан пропозицію руки та серця, і Ольга сказала "Так!". З весіллям закохані вирішили не поспішати.

Луїджі Самеле зробив пропозицію Ользі Харлан

Довідка:

Луїджі Самеле — титулований італійський шабліст, чотириразовий призер Олімпійських ігор, багаторазовий призер чемпіонатів світу, триразовий чемпіон Європи, переможець світового кубка.

Ольга Харлан — найтитулованіша спортсменка в історії України (6 олімпійських нагород), дворазова олімпійська чемпіонка (командна шабля), шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи та дворазова чемпіонка Європейських ігор.

