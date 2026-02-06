Росія влаштувала провокацію на Олімпіаді у Мілані (фото)

Чоловік із забороненою символікою засвітився на Олімпіаді

Зимові олімпійські ігри-2026 ще офіційно не почалися, а вже пролунало кілька скандалів, пов’язаних із Росією. На цей раз хтось проніс прапор РФ на хокейний матч жіночих команд Чехії та США.

Що потрібно знати

Збірна США обіграла Чехію на олімпійському жіночому турнірі з хокею

Невідомий проніс російський триколор на трибуни, прапор забрали після скарг чеської команди

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Гра пройшла у четвер, 5 лютого, у Мілані та завершилася з рахунком 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) на користь американок. Про це повідомляє "Телеграф".

Під час гри невідомий проніс російський триколор на арену, після чого розгорнув прапор на трибунах біля лави чеської команди. Чехи помітили чужорідний предмет та поскаржилися організаторам. Коли працівниця ОІ зняла триколор, до неї підбіг невідомий чоловік, вирвав прапор із її рук та прибрав до себе в кишеню, після чого спокійно додивився матч.

Російський триколор на Олімпіаді у Мілані/Фото: idnes.cz

Додамо, що МОК (Міжнародний олімпійський комітет) заборонив російську символіку на Олімпіаді-2026. Обмеження поширюються на спортивні арени, медіацентр та на територію Олімпійського селища.

Нагадаємо, МОК допустив на Ігри-2026 13 російських атлетів. Усі вони тримали нейтральний статус, хоча безпосередньо пов’язані з російською владою.