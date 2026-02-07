Різниця до 60 гривень: де купувати Ritter Sport, Milka та Roshen найвигідніше

Найбільша різниця на шоколад Ritter Sport

Ціни на один і той самий шоколад у різних магазинах можуть помітно відрізнятися. Порівняння вартості популярних солодощів показало, що покупці можуть зекономити від кількох гривень до понад 50 грн на одній плитці.

"Телеграф" порівняв актуальні ціни на популярний шоколад і показав, де зараз вигідніше його купувати. Дані взяли у "GoToShop.ua".

Скільки можна зекономити на однакових шоколадках

Ritter Sport з альпійським молоком

Найвигідніше цей шоколад можна придбати в "Auchan" за 84,90 грн. Водночас у "Сільпо" ціна коливається від 129,00 грн до 144,00 грн. Таким чином, економія може становити від 44,10 грн до 59,10 грн за плитку.

Порівняння цін на Ritter Sport з альпійським молоком. Фото: GoToShop.ua

Шоколад чорний "Корона"

У "Auchan" ціна становить 70,90 грн, тоді як у "Metro" – 97,52 грн. Різниця складає 26,62 грн, що робить покупку в "Auchan" значно вигіднішою.

Різниця цін на чорний шоколад «Корона». Фото: GoToShop.ua

Milka молочний з печивом Oreo

Найнижча ціна зафіксована в "Metro" – 68,90 грн. У "Сільпо" цей шоколад коштує 99,00 грн. Покупці можуть зекономити 30,10 грн, обравши "Metro".

Порівняння вартості Milka з печивом Oreo. Фото: GoToShop.ua

Millennium Fruits Nuts чорний

У "Auchan" плитка коштує 67,90 грн, тоді як у "Сільпо" – 85,99 грн. Різниця в ціні становить 18,09 грн на користь "Auchan".

Огляд цін на Millennium Fruits Nuts чорний. Фото: GoToShop.ua

Roshen Lacmi молочний з шоколадною начинкою та вафлею

Найвигіднішу пропозицію пропонує "АТБ" – 40,50 грн. У "Maudau" цей шоколад продається за 55,00 грн, а в "Metro" – 73,14 грн. Відповідно, економія може становити 14,50 грн порівняно з "Maudau" та 32,64 грн порівняно з "Metro".

Де вигідніше придбати Roshen Lacmi з вафлею. Фото: GoToShop.ua

