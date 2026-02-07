Дихає у спину Jerry Heil: хто став головним конкурентом фаворитки Нацвідбору 2026

Цю композицію називають однією із найцікавіших цьогорічного Нацвідбору

Фінал Нацвідбору відбудеться 7 лютого 2026 року. "Передшоу" з Анною Тульєвою розпочнеться о 18:00, а власне фінал — о 19:00. Переглянути трансляцію Нацвідбору на Євробачення 2026 можна буде безкоштовно і в Україні, і за її межами. Головна фаворитка цього року, за рейтингами букмекерів, — Jerry Heil із піснею "CATHARTICUS (prayer)" і її шанси оцінюють у 47%, що значно більше, ніж в інших фіналістів.

Що варто знати

Фінал національного відбору розпочнеться 7 лютого о 19:00, а "Передшоу" стартує на годину раніше

Основними фаворитами змагання є Jerry Heil із високим шансом на успіх та Monokate, сольний проєкт солістки Go_A

Катерина Павленко презентує композицію "TYT", яка поєднує сучасну електроніку з фольклором та закликає цінувати момент

Що відомо про Monokate

Другим фаворитом Національного відбору на Євробачення за рейтингами букмекерів після Jerry Heil називають Monokate. Це сольний проєкт Катерини Павленко, фронтвумен гурту Go_A, який у 2021 році приніс Україні п'яте місце на пісенному конкурсі. Цього разу артистка виходить у Нацвідбір із піснею TYT, яка також поєднує електроніку та фольклорні мотиви.

Співачка Monokate. Фото: Суспільне

Після того, як букмекери визначили Jerry Heil головною претенденткою на перемогу, Monokate займає другу позицію у прогнозах із приблизно 20% шансів на перемогу. Артистка має серйозну підтримку не лише серед фанів, а й серед професіоналів.

Про що її пісня "TYT"

Конкурсна композиція "TYT" ("Тут") звучить як музичний діалог між внутрішнім переживанням і зовнішнім світом. У тексті — образи молодої дівчини, яка вільно гуляє луками, вслухається у музику та долає сумніви щодо своїх почуттів. Тема пісні торкається особистої свободи, вибору й емоційного становлення, де присутні народні мотиви й мотиви сучасної чесності. Вона ніби нагадує, що важливо цінувати час і завжди намагатися відчути "тут і зараз".

Текст пісні "Тут"

Ой ти дівчино,

червоная вишня

Ой чого ти із вечора гуляти не вийшла

Де ти ходила

Лугом берегами

Може кого полюбила з чорними бровами

Ой чи я не люба

Ой чи я не мила

Чи я тобі не казала

Чи не говорила

Те чого не маєш

За тим не журися

Як зачуєш музиченьки

Да і не барися

І ти тут

І я тут

А його немає

На юлиці скрипка грає

Мати не пускає

Не пускає не жалує

Щоб ти не ходила

Тими чорними бровами

Хлопців не манила

І ти тут і я тут

І ти тут і я тут

Ой ти дівчино

Чого гірко плачеш

Його другі полюбили

Хіба ти не бачиш

Полюбили заманили

Ще й причарували

Ой якби ти теє знала

Ой чи я не мила

Ой чи я не знаю

Пливе біла лебедонька по тихім Дунаю

Да кого немає

За тим не журися

Як зачуєш музиченьки

То і не барися

І ти тут і я тут

А його немає

На юлиці скрипка грає

Мати не пускає

Не пускає не жалує щоб ти не ходила

Тими чорними бровами хлопців не манила

І ти тут і я тут

І ти тут і я тут.

Живий виступ "TYT" уже звучав на радіо й у промо-показах пісень для Нацвідбору. У медіапросторі Monokate називають однією з найцікавіших артисток цьогорічного відбору.

