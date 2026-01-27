Усик ризикнув кар’єрою боксера заради матчу за футбольний клуб українського мільйонера (відео)

Боксер змінив рукавички на футбольні бутси

У вівторок, 27 січня, чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) зіграв у футбол на професійному рівні. Українець вийшов на поле у складі ФК "Полісся".

Що потрібно знати

"Полісся" обіграло "Ванкувер Уайткепс" з рахунком 2:0

Усик вийшов на поле у другому таймі

Президентом "Полісся" є український бізнесмен Геннадій Буткевич

Боксер зіграв у контрольному матчі "Полісся" проти канадського "Ванкувер Уайткепс". Про це повідомляє "Телеграф".

Олександр вийшов на поле на 75-й хвилині за рахунку 0:2 на користь "Полісся". Усик у грі не відбував номер, брав активну участь у відборах та командних діях.

Олександр Усик вийшов на поле у ​​матчі "Полісся" - "Ванкувер Уайткепс"

Зазначимо, Усик все ще є професійним боксером, а тому будь-яка інша спортивна активність для нього – це великий ризик. Додамо, що в Іспанії, де проходила гра, пройшов проливний дощ, а тому ризик отримати травму був значно вищим.

Довідка: "Ванкувер Уайткепс" — канадський футбольний клуб. Виступає у MLS – вищій футбольній лізі США та Канади. Володар національного кубка Канади (5). Минулого сезону команда посіла друге місце у Західній конференції MLS, а у фіналі плей-оф поступилася "Інтер Маямі", за який виступає Ліонель Мессі.

Геннадій Буткевич – український бізнесмен, співвласник АТБ-Маркет, засновник BGV Group Management, президент житомирського ФК "Полісся".

Геннадій Буткевич/Фото: ФК "Полісся"

Нагадаємо, Усик зараз готується до свого наступного бою. Очікувалося, що поєдинок пройде в США, а суперником "Кота" стане американець Деонтей Вайлдер, проте "Бронзовий бомбардувальник" раптово вирішив провести поєдинок проти британця Дерека Чісори. Ще один "американський" варіант для Олександра — бій з "Руйнівником".

Раніше Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала українця розпочати переговори щодо захисту титулу з новозеландцем Джозефом Паркером, проте "Кіт" попросив відстрочку, зіславшись на травму. При цьому Олександр взяв участь у благодійній футбольній грі, що викликало питання у WBO. У результаті українець звільнив титул.