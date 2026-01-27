Усик рискнул карьерой боксера ради матча за футбольный клуб украинского миллионера (видео)

Боксер сменил перчатки на футбольные бутсы

Во вторник, 27 января, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) сыграл в футбол на профессиональном уровне. Украинец вышел на поле в составе ФК "Полесье".

Что нужно знать

"Полесье" обыграло "Ванкувер Уайткэпс" со счетом 2:0

Усик вышел на поле во втором тайме

Президентом "Полесья" является украинский бизнесмен Геннадий Буткевич

Боксер сыграл в контрольном матче "Полесья" против канадского "Ванкувер Уайткэпс". Об этом сообщает "Телеграф".

Александр вышел на поле на 75-й минуте при счете 0:2 в пользу "Полесья". Усик в игре не отбывал номер, активно участвовал в отборах и командных действиях.

Александр Усик вышел на поле в матче "Полесье" - "Ванкувер Уайткэпс"

Отметим, Усик все еще является профессиональным боксером, а потому любая другая спортивная активность для него — это большой риск. Добавим, что в Испании, где проходила игра, прошел проливной дождь, а потому риск получить травму был значительно выше.

Справка: "Ванкувер Уайткэпс" — канадский футбольный клуб. Выступает в MLS – высшей футбольной лиге США и Канады. Обладатель национального кубка Канады (5). В прошлом сезоне команда заняла второе место в Западной конференции MLS, а в финале плей-офф уступила "Интер Майами", за который выступает Лионель Месси.

Геннадий Буткевич — украинский бизнесмен, совладелец АТБ-Маркет, основатель BGV Group Management, президент житомирского ФК "Полесье".

Геннадий Буткевич/Фото: ФК "Полесье"

Напомним, Усик сейчас готовится к своему следующему бою. Ожидалось, что поединок пройдет в США, а соперником "Кота" станет американец Деонтей Уайлдер, однако "Бронзовый бомбардировщик" внезапно решил провести поединок против британца Дерека Чисоры. Еще один "американский" вариант для Александра — бой с "Разрушителем".

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) обязала украинца начать переговоры о защите титула с новозеландцем Джозефом Паркером, однако "Кот" попросил отсрочку, сославшись на травму. При этом Александр принял участие в благотворительной футбольной игре, что вызвало вопросы у WBO. В итоге украинец освободил титул.