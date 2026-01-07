"Запізнився на 2 тижні": Усик привітав українців з Різдвом (відео)

Боксера розкритикували у мережі

У середу, 7 січня, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) опублікував привітання з Різдвом. Багато українських християн, які перейшли на новоюліанський календар, вже відзначили свято 25 грудня.

Що потрібно знати

Усик привітав українців з Різдвом 7 січня

Багато українців святкують Різдво 25 грудня

У мережі розкритикували боксера

Відповідну сторіс боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram. Олександр, видно, святкує за старим стилем — за юліанським календарем.

Христос народився! Славімо його! Зі святом, дорогі друзі. Духовної сили всім, любові та щастя. Олександр Усик

У мережі деякі українці розкритикували Усика, адже 7 січня Різдво також святкує "руський мир" в особі Російської православної церкви (РПЦ). Один із користувачів зазначив, що Олександр запізнився з привітаннями на 2 тижні.

Нагадаємо, Усік поки не знає ім’я наступного суперника, хоча раніше заявляв, що хоче провести поєдинок проти "Бронзового бомбардувальника". Також Олександр не проти битися з "Руйнівником". "Кіт" наприкінці грудня 2025 року відвідав шоу боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), де підтвердив намір битися з Деонтеєм Вайлдером.