"Динамо" — "Оболонь": онлайн-трансляція матчу (відео)

Велика гра пройде на "Лобановському"

У п’ятницю, 13 березня, у Києві у рамках 20-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) відбудеться київське дербі. "Динамо" приймає "Оболонь"

"Динамо" зіграє з "Оболонню"

Біло-сині — четверті в УПЛ

Пивовари займають 9 позицію в лізі

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Оболонь" від Football Hub. Початок гри, яка відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського, о 18:00 за київським часом.

Біло-сині після вильоту з єврокубків повністю зосереджені на внутрішній арені. "Динамівці" налаштовані рішуче на 3 очки в дербі, "Оболонь" спробує стримати тиск більш іменитого клубу. До речі, у першому колі чемпіони України не змогли здолати Пивоварів (2:2).

Додамо, що кияни продовжують боротьбу за чемпіонство, хоча, як і раніше, відстають від "Шахтаря" (1-ше місце) на 9 очок. "Оболонь" розташувалася на 9-му місці у турнірній таблиці УПЛ, команду від зони вильоту відділяє 5 очок.

Напередодні "Динамо" перемогло "Полісся". За підсумками цієї зустрічі розгорівся грандіозний суддівський скандал.