Володимир Кличко повернувся на ринг: відео бою наробило шуму у мережі

Легендарний боксер провів спаринг із українським олімпійцем

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) провів спаринг з учасником Олімпійських ігор-2024 від України Дмитром Ловчинським. 26-річний боксер-аматор поганяв по рингу 49-річну легенду боксу.

Що потрібно знати

Кличко провів спаринг із Ловчинським

У мережі знову розгорілися суперечки щодо потенційного повернення Володимира на профі-ринг

Кличко порадили не повертатися до боксу

Відео спарингу Володимир опублікував у соцмережі Х. Кличко зазначив, що продовжує тренуватися заради витривалості щодня. На відео присутній тренер Олександр Поліщук. Раніше він працював із Володимиром, а зараз тренує Ловчинського.

Психічні, фізичні або обидва одночасно, але одне тренування на день, кожен день, щороку. Знайдіть свою власну рутину і дотримуйтесь її. Це і є витривалість. Літера E у моєму способі FACE. Продовжуватимемо бити. Володимир Кличко

Відео Кличко наробило шуму у мережі. Користувачі вже підшукують Володимиру суперників в особі чинних чемпіонів світу, проте далеко не всі поділяють оптимістичний настрій. Наприклад, боксерський блогер Олександр Пасічник вважає, що Володимиру не варто повертатися на ринг.

Додамо, що Кличко давно мріяв побити рекорд американського суперваговика Джорджа Формана, який завоював чемпіонський пояс у віці 45 років і 360 днів. Однак через повномасштабне вторгнення РФ в Україну цим планам не судилося втілитись у життя.

Нагадаємо, голова управління розваг Саудівської Аравії Турки Аль аш-Шейх публічно виявив бажання повернути "Доктора Сталевого Молота" на ринг. До слова, Олександр Усік може допомогти Кличку здобути чемпіонський бій.