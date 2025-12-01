Пішов у бокс, щоб врятувати доньку: Усик хоче битися з боксером із убивчим ударом

"Бронзовий бомбардувальник" може стати наступним суперником українця

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр "Кіт" Усик (24-0, 15 КО) хоче провести поєдинок проти колишнього чемпіона WBC Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) на прізвисько "Бронзовий бомбардувальник". Американець має скандальне минуле.

Що потрібно знати

38-річний Усик викликав на бій 40-річного Вайлдера

Деонтей прийшов у бокс у 20 років

Американський боксер нерідко потрапляв у скандали

Відповідний коментар Усика наводить Boxing King Media. "Телеграф" розповідає про скандали та цікаві факти навколо Вайлдера.

Я продовжую боротися. Наступного року я хочу битися з Деонтеєм Вайлдером. Для мене це цікаво. Цей хлопець – чемпіон світу, дуже відомий, сильний хлопець. Він є одним з великих суперважкоатлетів останніх 10 років. Кажу це лише зараз, ексклюзивна інформація. Я обговорював це зі своєю командою, я говорю: "Це мій перший варіант, перше ім’я". Про другий варіант ми й не говорили. Зараз у мене лише одна людина на прицілі – це Деонтей. Олександр Усик

Пізній початок у боксі

Неймовірно, але Вайлдер почав займатися боксом у віці 20 років. 19-річний Деонтей зіткнувся із серйозними життєвими викликами. Його дівчина Хелен завагітніла, а у плода виявили страшну ваду — розщеплення хребта. Пара не відмовилася від дитини й на світ з’явилася дівчинка Ная. Саме заради Наї Вайлдер покинув університет та надії стати професійним баскетболістом чи футболістом (американський футбол).

Я почав займатися боксом не тому, що це мені подобалося. Я почав займатися боксом, щоб заробити грошей і подбати про свою дочку. Деонтей Вайлдер

Деонтей Вайлдер із дочкою Наєю/Фото: Getty Images

Щоб забезпечити сім’ю, Деонтей працював на кількох роботах: торгував на ринку, працював у ресторанах швидкого харчування та водив вантажівку з пивом. У 20 років він вирішив заробляти боями. Тренер Джей Діас рекомендував новачкові піти у баскетбол, але той наполягав. Через 3 роки Деонтей виграв олімпійську медаль — "бронзу" в Пекіні.

Деонтей Вайлдер на Олімпіаді-2012

Моя дочка Ная народилася із розщепленням хребта, і мені треба було їй допомогти. Мені знадобилося лише два роки, щоб виграти бронзу. Тому я — бронзовий бомбардувальник. Це прізвисько залишиться зі мною назавжди, воно несе мою історію. Деонтей Вайлдер

Деонтей Вайлдер із дочкою Наєю

Трилогія з Тайсоном Ф’юрі

Головні поєдинки у кар’єрі Вайлдер програв. "Циганський король" двічі побив американця, а один поєдинок боксери звели внічию. Проте всі три бої показали "Бронзового бомбардувальника" як висококласного панчера, проте розкрилася його головна проблема — погана витривалість.

Повний бій Вайлдер — Ф’юрі

Вайлдер звинувачував Ф’юрі у шахрайстві. Зокрема, у маніпуляціях із рукавичками. На думку американця, Ф’юрі нібито "підклав" у рукавички якийсь важкий твердий предмет. "Доказом" служило обличчя Деонтея після другого бою — нібито звичайний кулак не міг завдати таких пошкоджень.

Повний бій Вайлдер — Фьюрі 2

Крім того, після другого бою Вайлдер заявив, що програв через 18-кілограмовий костюм. Саме в такому халаті він вийшов на ринг і втомився так, що зазнав поразки.

Вихід Вайлдера на ринг у костюмі вагою 18 кг

Повний бій Вайлдер — Ф’юрі 3

Скандал із наркотиками

У червні 2017 року Вайлдера заарештували у місті Таскалуса (штат Алабама, США) за зберігання марихуани. Заборонену речовину правоохоронці виявили у машині боксера. Деонтея засудили до умовного терміну (30 днів), а також до 60 годин громадських робіт. Спортсмен заявив, що не приймає заборонених речовин, а знайдена марихуана не належить йому.

Я професійний спортсмен. Я не приймаю нічого, що може вплинути на моє тіло чи репутацію. Деонтей Вайлдер

Побиття жінки

У 2013 році Вайлдера заарештували в Лас-Вегасі (штат Невада, США) за звинуваченням у "побитті та спробі удушення" жінки. Боксер вийшов під заставу, а пізніше сторони врегулювали конфлікт. Захист Деонтея стверджував, що боксер напав на жінку, прийнявши її за злодія.

Він шкодує про те, що сталося. Він і постраждала поговорили, і вона вибачила. Сподіваємося, все скоро вирішиться. Адвокат боксера Пол Паттерсон

Найкращі нокаути Уалдера

Нагадаємо, Усик відмовився від бою з британцем Фабіо Вордлі, який переміг Джозефа Паркера. Олександр добровільно звільнив пояс WBO, через що перестав бути абсолютним чемпіоном світу. Наразі українець не має офіційного суперника.