Усик більше не абсолютний чемпіон: що сталося

Українець відмовився від одного зі своїх поясів

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC і IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) звільнив титул WBO. Таким чином, українець більше не є абсолютним чемпіоном світу.

Що потрібно знати:

Усик відмовився від пояса WBO (Всесвітня боксерська організація)

WBO зобов’язувала Олександра провести захист титулу

Фабіо Вордлі був наступним суперником Усика по лінії WBO

Про це повідомляє пресслужба Всесвітньої боксерської організації в соцмережі Х. У команді Усика заявили про "поважну паузу" у відносинах з WBO.

WBO глибоко втішається тим, що мала чемпіона такого масштабу як усередині рингу, так і за його межами. Усик уособлює собою домінування, дисципліну, чесність і патріотизм. Він є джерелом гордості для народу України та справжнім світовим послом боксу. Ми приймаємо та поважаємо його рішення відмовитися від титулу Суперчемпіона WBO у важкій вазі. Це не прощання, а – як висловилася його команда – шаноблива пауза. Двері WBO завжди будуть відчинені для Олександра Усика та його команди. WBO

Нагадаємо, WBO зобов’язувала Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера, проте українець попросив у Організації відстрочку через стан здоров’я. WBO погодилася, хоча пізніше в мережі спливли кадри, на яких Олександр танцює та грає у футбол, що викликало питання у функціонерів та у його суперника.

Відеоогляд бою Паркер — Вордлі

Пізніше Джозеф нокаутом програв Фабіо Вордлі у бою за титул тимчасового чемпіона WBO. Британець став обов’язковим претендентом на титул Усика, проте, ймовірно, Олександр вибере інший варіант продовження кар’єри.