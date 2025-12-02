Пузань із серцем воїна: Усик назвав нового суперника

"Руйнівник" серед потенційних суперників українця

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) може дати бій Енді Руїсу-молодшому (35-2-1, 22 KO). Однак цей поєдинок точно не буде наступним для українця.

Що потрібно знати

Усик не проти провести бій з Руїсом

Потенційний поєдинок може пройти після шоу Усик — Вайлдер

Руїс славиться своїм ударом, але слабкою дисципліною під час підготовки

Про це заявив Усик у коментарі для iFL TV. За словами Олександра, він може побитися з Руїсом після бою з Деонтеєм Вайлдером, якого "Кіт" назвав своїм наступним суперником.

Я не знаю. Можливо після бою з Деонтеєм. Я не знаю. Нині я просто працюю за своїм планом. Може, мій план та план моєї команди відрізняються, але зараз у мене такий план, – сказав Усик. Олександр Усик

Перший, хто зупинив Джошуа

Американець мексиканського походження Руїс став відомим на весь світ після своєї перемоги над небитим на той час Ентоні Джошуа. "Руйнівник" вже в 3-му раунді опинився в нокдауні, проте моментально перевернув перебіг поєдинку, який завершився його достроковою перемогою в 7-му раунді. Енді став першим мексиканцем, який виграв чемпіонський титул у надважкій вазі.

Проблеми з вагою

Джошуа активував опцію реваншу, і боксери вдарили по руках. До реваншу Енді підійшов з вагою у 128 кг при зрості 188 см, через що просто не міг поцілити по AJ. Поєдинок завершився переконливою перемогою британця одноголосним рішенням суддів.

Як потім зізнавався Руїс, він так довго святкував перемогу, що не зміг нормально підготуватися до реваншу.

То був його день. Я не підготувався так, як мав. Набрав надто багато ваги. Енді Руїс

До речі, Руїс ніколи не був "бодібілдером" у світі боксу. Енді обожнює солодощі, у тому числі шоколадні батончики Snickers. До речі, він навіть став "чемпіоном Snickers" — компанія Mars Incorporated відправила йому ящик батончиків та вручила унікальний іменний чемпіонський пояс після перемоги над Джошуа.

Енді Руїс з поясом Snickers

Скандал із колишньою дружиною

У квітні 2023 року колишня дружина Енді Джулія Лемус подала судовий позов, звинувативши боксера в домашньому насильстві. Вона стверджувала, що Руїс піддав її сексуальному, моральному та фізичному насильству, а також жорстоко поводився з дітьми. За її словами, це відбувалося, коли боксер випивав чи був під наркотиками.

Руїс усі звинувачення заперечував та подав зустрічний позов. Він звинуватив Джулію в тому, що вона вдарила його ножем у 2020 році, а також вкрала коштовності на суму 1 млн доларів, у тому числі чемпіонські пояси.

Енді Руїс та Джулія Лемус/Фото: Getty Images

Руїс свій останній бій провів у серпні 2024 року. Його поєдинок із Джарреллом Міллером завершився внічию.

