Важила понад 100 кг, а тепер зовсім не впізнати. Як зараз виглядає переможниця "Зважених" Юлія Науменко (фото)

Вона стала новою учасницею чергового проєкту СТБ

Переможниця четвертого сезону шоу СТБ "Зважені та щасливі" Юлія Науменко у 2026 році здивувала глядачів своєю участю у популярному кулінарному проєкті "МастерШеф". Зараз вона демонструє струнку фігуру, хоча раніше її вага сягала 118 кг.

"Телеграф" розповідає, як склалося життя Юлії через 12 років після кардинального схуднення, чим вона займається і як зараз виглядає. За цей час українка розлучилася, знову вийшла заміж та народила чудову доньку.

Юлія Науменко — до і після

Юлія Науменко (у дівоцтві — Фоміна) — одеситка, переможниця 4-го сезону проєкту "Зважених" (вона була підопічною покійного В’ячеслава Узєлкова).

Юлія та В’ячеслав Узєлков. Фото: СТБ

Сьогодні вона виглядає як професійна фітнес-модель та успішна бізнес-леді, їй 37 років. Після грандіозного схуднення на 62 кг (зі 118 кг до 56 кг) вона не лише зберегла форму, а й зробила здоровий спосіб життя своєю професією.

Юлія Науменко. Фото: instagram.com/ulichka_naumenko

Жінка веде свій блог зі схуднення, розробляє програми харчування та допомагає тисячам жінок здобути тіло мрії. Вона створила власний бренд корисної їжі та марафони стрункості, а на її блог в Instagram підписано 1 мільйон людей.

Науменко брала участь у проєкті заради чоловіка, сподіваючись зміцнити їхні сімейні стосунки, але невдовзі пара розлучилася. Пізніше жінка вдруге одружилася зі своїм колишнім однокласником, і рік тому у них народилася донька.

Юлія із чоловіком. Фото: instagram.com/ulichka_naumenko

З дочкою. Фото: instagram.com/ulichka_naumenko

