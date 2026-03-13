Спортсмен зрадив Україну? В українській гімнастиці спалахнув новий скандал

В Українській федерації гімнастики говорили, що переходу спортсмена під інший прапор не буде

Український гімнаст Радомир Стельмах змінив спортивне громадянство на німецьке. Він зможе виступати за Німеччину із березня 2027 року.

Що потрібно знати

Стельмах із 2027 року зможе виступати під німецьким прапором

Радомир — чемпіон Європи-2026 у командній першості

Верняєв анонсував ще один "цікавий трансфер"

Про це повідомляє Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) на своєму офіційному сайті. Це рішення було ухвалено на засіданні Виконкому федерації у Лас-Вегасі (США) 9-10 березня.

Зазначимо, раніше Стельмаха було внесено до кадрового реєстру атлетів Німецької гімнастичної спілки (DTB) на 2026 рік. Після цього віцепрезидент Української федерації гімнастики Стелла Захарова повідомила, що Радомир не переходитиме до збірної Німеччини. Йшлося нібито виключно про участь українця у змаганнях Бундесліги на клубному рівні.

Український гімнаст Олег Верняєв прокоментував ситуацію. За його словами, будуть ще інші переходи.

Це все ще просто виступ за німецький клуб чи вже зміна громадянства? Українська федерація гімнастики, поясніть, будь ласка, для нас простих. І це ще не остання новина, про яку знає наша улюблена федерація. Думаю, зовсім скоро випливе ще один цікавий трансфер – і федерації буде про що розповісти… Або змовчати. Олег Верняєв

Зазначимо, 20-річний Стельмах брав участь у чемпіонаті Європи 2024 року разом із Назаром Чепурним, Іллею Ковтуном, Ігорем Радивіловим та Верняєвим, де допоміг українській команді здобути "золото". Ця ж команда виступала на Олімпіаді в Парижі, де посіла 5 місце.

До слова, раніше збірну України залишив лідер команди Ковтун. Ілля виступатиме за збірну Хорватії. Перехід Ковтуна в іншу збірну викликав великий резонанс в українському суспільстві. Деякі навіть назвали це "зрадою". Примітно, що тренером і Стельмаха, і Ковтуна була Ірина Горбачова, яка разом з Іллею працює у Хорватії.