Правнучку Хрущова визнали "ворогом" у Росії. Хто вона та що казала про Україну

Правнучку лідера СРСР Микити Хрущова Ніну оголосили "іноагентом" у Росії. Вона кілька разів критикувала війну проти України та російську владу.

Про це свідчать дані Мін'юсту РФ. Зазначається, що Хрущовій інкримінують поширення "недостовірної інформації" про рішення та політику Росії.

Коментуючи новий статус правнучка радянського вождя наголосила: "Нових коментарів це не потребує. Усі попередні "іноагенти" вже все відкоментували".

Що говорила Хрущова про війну в Україні

В одному з інтерв’ю DW правнучка радянського лідера заявила, що Микита Хрущов був би проти війни між Росією та Україною. За її словами, політика прадіда була кардинально відмінної від Йосипа Сталіна, адже вона його обурювала. Він вважав, що Україна є незалежною і чудовою країною.

Ніна Хрущова також зазначила, що для Росії війна закінчиться погано, бо вторгнення в Україну було найжахливішим і найстрашнішим рішенням, яке міг тільки ухвалити Кремль. Правнучка радянського лідера висловила сподівання, що Україна вистоїть і стане кращою, ніж будь-коли.

Зауважимо, що у своїх інтерв'ю Хрущова часто наголошує, що її прадід любив Україну, а вислів, що "Крим був подарований Радянській Україні Микитою Хрущовим" — нісенітниця.

Хто така Ніна Хрущова та її прадід

Ніна Хрущова — це правнучка відомого лідера СРСР Микити Хрущова. Він прийшов до влади після смерті Сталін, його правління називали "відлигою". Хрущова хоч і народилась у 1964 році в Радянському Союзі, але освіту отримувала за кордоном та проживає у США. Вона професорка міжнародних відносин у The New School у Нью-Йорку, іноді дає коментарі щодо різних подій CNN, BBC, The New York Times.

Микита Хрущов відомий тим, що за свого правління почав десталінізацію СРСР та відійшов від культу особистості. Однак він став чи найголовнішим діячем Карибської кризи у 1962 році, коли Холодна війна була максимально напруженою. Тоді під виглядом захисту Куби від Білого дому Хрущов відправив в країну ядерку.

Президент Джон Кеннеді, дізнавшись про це, встановив морську блокаду країні та наказав СРСР забрати ракети. Потягом 13 днів ситуація була дуже напруженою, але Москва здалась та виконала вимоги Вашингтона.

Враховуючи те, що Хрущов визначна особистість СРСР, оголошення його правнучки "іноагентом", виглядає досить кумедно. Хоча вона неодноразово підтримувала Україну та критикувала політики Кремля.

