"Кінських податків не вистачає?" Заява нардепа про можливу відміну виплат в Україні викликала критику

Люди згадують про зарплати депутатів

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець заявив в інтерв'ю Forbes, що в Україні можуть призупинити всі невійськові витрати — від доріг до соціальних виплат.

"Телеграф" зібрав реакції в мережі на цю заяву. Більшість українців обурюються через висловлювання нардепа.

На питання журналіста про те, коли настане момент, що в бюджеті не буде грошей на соціальні видатки чи армію, Мотовиловець відповів, що армія пріоритетна, на неї гроші будуть.

"Усі інші видатки – від доріг до соціальних виплат можуть бути зупинені", — сказав він.

Щодо конкретних термінів нардеп пояснив, що будь-який вказаний місяць зараз викличе великий суспільний резонанс.

"На сьогодні бюджет виконується. Водночас зламаний парламент має величезний вплив на уряд і в подальшому буде мати вплив на виконання бюджету", — додав парламентарій.

У соцмережі українці коментують цю заяву з обуренням та сарказмом, дехто не може стримати нецензурну лайку. Люди також пишуть, що таким чином їх готують до ухвалення скандального закону по податки з OLX та введення ПДВ для ФОПів.

— Або ФОПів тиснути яких все менше, або такі рішення, іншого не буде.

— Пішов прогрів гоєв, уже знову ФОПи і ОЛХ винні в тому, що нема грошей на дороги. А кінських податків з бензину не вистачає на ремонт доріг?

Також згадують про зарплати депутатів, які все одно виплачуватимуться, та прогнозують масовий від'їзд громадян, що залишаються в країні.

— Може депутатам ЗПшки призупинять? На них також не військові витрати.

Проте є й такі, що підтримують таке рішення влади, бо, на їхню думку, потрібно зараз насамперед думати про військових та війну.

