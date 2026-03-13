Змінився після порівняння з Коломойським? Монатік у новому образі засвітився на футболі (фото)

Артист сидів на трибуні стадіону Лобановського під час гри

Знаменитий виконавець Дмитро Монатік, який виступає під сценічним псевдонімом MONATIK, був помічений на матчі "Динамо" — "Оболонь", що проходить у п’ятницю, 13 березня.

Ексклюзивні фото опинилися у розпорядженні "Телеграфа". 39-річний співак відвідав футбольне змагання, яке стартувало о 18:00 за київським часом на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві – домашній арені футбольного клубу "Динамо".

Артист, якого нещодавно висміювали через зовнішність і сценічний костюм, а також порівнювали зі скандальним олігархом Валерієм Коломойським, з’явився на матчі в новому образі — у бежевій кепці та шкіряному пальті.

На підтвердження того, що на фото зображено саме популярного виконавця, "Телеграф" перевірив сторінку Монатіка в Instagram. У сторіс співак цього ж дня опублікував свіже фото у тому самому костюмі.

Після одного з недавніх відео в мережі почали обговорювати зовнішність Дмитра. Частина користувачів вирішила, що артист став виглядати помітно повнішим, через що з’явилися меми про те, що він став "квадратиком". Користувачі також помітили густішу бороду і злегка набрякле обличчя. У коментарях припускали, що зміни можуть бути пов’язані з косметологічними процедурами, включаючи ботокс, а деякі навіть жартували, порівнюючи артиста з Коломойським та Тіматі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Монатік здивував українців несподіваним хобі. За це артист отримав захоплення серед користувачів мережі.