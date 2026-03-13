Працювати до 75 років, а то й зовсім залишитися без пенсій. Економісти дали невтішний прогноз українцям

Декому з українців уже пізно думати про накопичення на старість

В Україні все більше людей можуть працювати до 70–75 років через підвищення стажу, війну, трудову міграцію та демографічні втрати. Пенсійних виплат може не вистачати для життя, більше того, вони взагалі можуть зникнути. "Телеграф" опитав експертів, представники яких професій можуть працювати до 70 років та як молодь та українці середнього віку можуть забезпечити собі гідну старість.

Віктор Богданов, пенсійний експерт і автор видання "На пенсії" вважає, що універсальними способами забезпечити гідну старість є створення накопичень, інвестиції та рахунки у недержавному пенсійному фонді.

"Але все-таки розв'язання цієї проблеми має індивідуальний характер. Наприклад, мені 83 роки. А я працюю по 6-8 годин за комп'ютером, перевіряючи правильність розрахунку пенсій і провожу перерахунок, щоб збільшити пенсійне забезпечення пенсіонерів", – каже він.

Пенсію в Україні можуть взагалі скасувати?

Олександр Щербаков, експерт Growford Institute з пенсійної реформи та управління активами вважає, що в оприлюдненій заяві Вишлінського було викривлення.

"Зараз для того, щоб вийти на пенсію, потрібно 35 років страхового стажу. І малося на увазі, скоріш за все, що люди, які починають свою трудову діяльність, повинні починати її дуже рано і закінчувати майже перед пенсійним віком. Тоді вони зможуть отримати цей страховий стаж в розмірі 35 років", – пояснив експерт.

Він додав, що необхідний стаж можуть збільшувати й надалі та поступово змінити його з 35 до 40 років. Треба потурбуватися, щоб кожен рік стажу був захищений.

"Якщо буде менше людей, які будуть сплачувати єдиний внесок, який отримує Пенсійний фонд, відповідно розміри пенсії як і бюджет Пенсійного фонду будуть скорочуватися", – каже Щербаков.

Ба більше, на його думку, можливість виплачувати пенсію взагалі може зникнути, в принципі.

Пізно пити "Боржомі"?

Щодо порад людям передпенсійного віку, фахівець зазначив, що їм думати про це вже пізно. Це просто не дасть економічного ефекту, оскільки гроші працюють тоді, коли це довгий строк. Головне це збереження купівельної вартості сьогоднішніх грошей. Тобто не заробити, а хоча б зберегти.

"Вони є заручниками ситуації та будуть вже отримувати те, що вони будуть отримувати, як то кажуть, у нинішній ситуації. Молодим людям та людям середнього віку треба робити особисті накопичення, використовуючи всі інструменти. Робити інвестиції, відкривати рахунок у недержавному пенсійному фонді", – пояснив він.

За словами експерта, ми йдемо до того, що держава буде забезпечувати мінімум, який вона матиме можливість виплачувати. Він навіть може не прив'язуватися до прожиткового мінімуму.

Чому у Європі скорочують робочий тиждень?

Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук з державного управління стверджує, що жодної економічної потреби у роботі 70-75-річних не було, немає і не буде. Така ситуація існує вже близько 80 років поспіль.

"Немає жодних проблем ані з виробництвом харчових продуктів, ані з виробництвом побутових товарів, ані з виробництвом побутової техніки. Взагалі немає жодних проблем з виробництвом будь-чого", – заявив він.

За словами експерта, існує лише проблема з перерозподілом коштів, де пів відсотка населення планети володіє більше ніж половиною всіх активів на планеті. Це не проблема віку, зазначає він. Це проблема перерозподілу доданої вартості.

Європа поступово намагається переходити на чотириденний робочий день з шестигодинним навантаженням та включає в робочий день шлях до роботи. Тому що продуктивність праці настільки висока, що не зрозуміло, чим вони будуть займатися на робочому місці.

Куди піти працювати пенсіонеру?

Щодо нестачі робочих рук в Україні фахівець пояснює, що ознакою цього має бути зростання зарплати, але ми цього не бачимо. Під час активної фази блекаутів пропозиції електрикам були від 15 000 до 35 000 грн на місяць. "Причому за зарплату 35 000 грн від робітника вимагали вищу освіту, знання англійської мови, власне авто та водійські права", — іронізує експерт.

Люди пенсійного віку можуть знайти роботу викладача, бухгалтера. За чинним законодавством впродовж двох років після закінчення воєнного стану до 70 років можуть працювати державні службовці. Тобто можна перерахувати на пальцях професії, за якими можуть ефективно працювати пенсіонери.

Як створити "подушку безпеки"?

Гаврилечко погоджується із Щербаковим: українцям передпенсійного віку вже пізно робити накопичення та інвестиції, бо їм переважно не дозволяє це робити рівень доходів.

"Для того, щоб брати участь у програмах Life страхування, в тебе має бути достатньо добрий стан здоров'я. Можна, навіть якщо тобі 50 років, укласти договір Life страхування на 10-15 років, але лише з іноземними компаніями", – каже він.

За словами фахівця, вкладаючи протягом 10-15 років щорічно від 1000 до 1500 доларів, можна розраховувати на страхову премію сумарно близько 100 000 доларів.

Довідка: Life страхування (страхування життя) — це довгостроковий фінансовий інструмент, що поєднує захист здоров'я/життя та накопичення капіталу. Він забезпечує виплати у разі хвороб, нещасних випадків або дожиття до певної дати, гарантуючи фінансову підтримку родині та створення "подушки безпеки".

В 30-40 років українці зможуть займатися інвестиціями лише тоді, якщо звідси поїдуть. Змінять юрисдикцію, змінять громадянство і будуть працювати в інших державах, бо в Україні відсутній фондовий ринок – вторинний ринок цінних паперів.

До недержавних пенсійних фондів економіст ставиться скептично. "А які гарантії, що вони до тебе повернуться?", – запитав він та зазначив, що середня тривалість життя чоловіків в Україні зараз становить 57 років.

Раніше виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський заявив, що в Україні через демографічні втрати, війну та трудову міграцію все більше людей будуть змушені працювати до 70–75 років, бо пенсійних виплат може не вистачати для життя.

