Фанатіє від Лукашенка та конфліктує з українками: з ким Світоліна зіграє у півфіналі Australian Open

Спортсменка з Білорусі має неоднозначну репутацію у Турі

У вівторок, 27 січня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) пробилася до півфіналу Australian Open-2026. На шляху до 1/2 українка розгромила третю ракетку світу Коко Гофф із США.

Що потрібно знати

Світоліна у 2 сетах впоралася з Гофф

Еліна вперше вийшла до півфіналу ТВШ у Мельбурні

Українка за місце у фіналі зіграє з "нейтралкою" Соболенко

Зустріч, що проходила у Мельбурні, завершилася з рахунком 6:1, 6:2 на користь українки. У півфіналі Еліна зіграє проти "нейтральної" тенісистки з Білорусі, першої ракетки світу Аріни Соболенко.

Відеоогляд матчу Світоліна — Гофф

Хто така Аріна Соболенко

Соболенко — чотириразова переможниця Турнірів Великого Шлема, виграла по 2 мейджори у США та Австралії, також на її рахунку 22 титули WTA. В Україні Аріна відома через постійні конфлікти з українками.

Українські тенісистки не тиснуть руку Соболенко. Річ у тому, що Аріна не засудила режим Лукашенка та Росію за агресію проти України. Ба більше, самопроголошений президент Білорусі є великим фанатом тенісистки. Він регулярно вітає її із перемогами.

На Australian Open-2026 українська тенісистка Олександра Олійникова безпосередньо звинуватила Соболенко у підтримці Лукашенка. На це Аріна видала, що виступає за мир у всьому світі й ні на що не може вплинути.

Ну, я вже багато говорила про це раніше. Звичайно, я хочу миру, і якби я могла щось змінити, я обов’язково це зробила б. Крім цього, мені більше нема чого сказати. Аріна Соболенко

На початку січня 2026 року Соболенко виграла турнір у Брісбені (Австралія), перемігши у фіналі українку Марту Костюк. Між спортсменками палає конфлікт. Марта нещодавно заявляла, що їй складно грати проти Аріни через фізичні відмінності між ними. Марта вважає, ніби Соболенко може мати "вищий рівень тестостерону". Українка не натякала на допінг, проте інтерпретація ЗМІ посилила конфлікт між нею та першою ракеткою світу.

На Roland Garros 2023, що пройшов у червні 2023, Соболенко підставила Світоліну. "Нейтралка" після перемоги, знаючи, що українка не тисне їй руку, висунулася до сітки для рукостискання. У результаті публіка освистала Еліну, українці дісталося й у мережі.

Минулого року Соболенко не зуміла захистити титул чемпіонки Australian Open, поступившись у фіналі американці Медісон Кіз. Аріна, яка має не найкращу репутацію в турі, тоді відзначилася негідною поведінкою.