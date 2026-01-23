Російська тенісистка влаштувала провокацію на Australian Open, сховавшись під чужим прапором (відео)

Колишня росіянка виступає за Казахстан

У п’ятницю, 23 січня, казахстанська тенісистка Юлія Путінцева влаштувала провокацію на Відкритому чемпіонаті Австралії-2026. Спортсменка, яка народилася в Москві і раніше представляла Росію, вирішила зловтішатися над уболівальниками.

Що потрібно знати

Путінцева обіграла Сьонмез

Після гри Юлія висміювала турецьких фанатів

Тенісистка до 2012 року представляла РФ

У матчі третього раунду Australian Open Юлія обіграла Зейнеп Сьонмез (3:6, 7:6, 3:6) із Туреччини. Про це повідомляє "Телеграф".

Після перемоги Путінцева жестом зробила випад у бік турецьких фанатів (приклала руку до вуха), після чого її освистали. Юлія на цьому не зупинилася і вирішила станцювати. У мережі деякі вважають цю поведінку тенісистки негідною.

Нагадаємо, на Турнірі Великого Шлему в Австралії в одиночному розряді виступало 6 тенісисток з України. Перший раунд вдалося подолати лише Еліні Світоліній. Додамо, що на Australian Open дебютувала українка Олександра Олійникова, яка стала одним із відкриттів у Мельбурні. Спортсменка стала голосом України на змаганнях.