Фанатеет от Лукашенко и конфликтует с украинками: с кем Свитолина сыграет в полуфинале Australian Open

Спортсменка из Беларуси имеет неоднозначную репутацию в Туре

Во вторник, 27 января, украинская теннисистка Элина Свитолина (№12 WTA) пробилась в полуфинал Australian Open-2026. На пути в 1/2 украинка разгромила третью ракетку мира Коко Гауфф из США.

Что нужно знать

Свитолина в 2 сетах справилась с Гауфф

Элина впервые вышла в полуфинал ТБШ в Мельбурне

Украинка за место в финале сыграет с "нейтралкой" Соболенко

Встреча, проходившая в Мельбурне, завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу украинки. В полуфинале Элина сыграет против "нейтральной" теннисистки из Беларуси, первой ракетки мира Арины Соболенко.

Видеообзор матча Свитолина - Гауфф

Кто такая Арина Соболенко

Соболенко — четырехкратная победительница Турниров Большого Шлема, выиграла по 2 мейджора в США и Австралии, также на ее счету 22 титула WTA. В Украине Арина известна из-за постоянных конфликтов с украинками.

Украинские теннисистки не жмут руку Соболенко. Дело в том, что Арина не осудила режим Лукашенко и Россию за агрессию против Украины. Более того, самопровозглашенный президент Беларуси является большим фанатом теннисистки. Он регулярно поздравляет ее с победами.

На Australian Open-2026 украинская теннисистка Александра Олейникова напрямую обвинила Соболенко в поддержке Лукашенко. На это Арина выдала, что выступает за мир во всем мире и ни на что не может повлиять.

Ну, я уже много говорила об этом раньше. Конечно, я хочу мира, и если бы я могла что-то изменить, я бы обязательно это сделала. Кроме этого, мне больше нечего сказать. Арина Соболенко

В начале января 2026 года Соболенко выиграла турнир в Брисбене (Австралия), победив в финале украинку Марту Костюк. Между спортсменками пылает конфликт. Марта недавно заявляла, что ей сложно играть против Арины из-за физических различий между ними. Марта считает, будто у Соболенко может быть "выше уровень тестостерона". Украинка не намекала на допинг, однако интерпретация СМИ усугубила конфликт между ней и первой ракеткой мира.

На Roland Garros 2023, который прошел в июне 2023, Соболенко подставила Свитолину. "Нейтралка" после победы, зная, что украинка не будет пожимать ей руку, выдвинулась к сетке для рукопожатия. В итоге публика освистала Элину, украинке досталось и в сети.

В прошлом году Соболенко не сумела защитить титул чемпионки Australian Open, уступив в финале американке Мэдисон Киз. Арина, которая имеет не лучшую репутацию в туре, тогда отметилась недостойным поведением.