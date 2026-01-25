Світоліна розгромила найкращу російську тенісистку, яка обожнює Путіна (відео)

Українка пройшла до чвертьфіналу Турніру великого Шлему

У неділю, 25 січня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) пробилася до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії-2026. У 1/8 фіналу українка обіграла "нейтральну" росіянку Мірру Андрєєву (№7 WTA)

Що потрібно знати

Світоліна в 2 сетах впоралася з першою ракеткою Росії

Раніше Еліна програвала росіянці

Українка вчетверте пробилася до 1/4 фіналу ТВШ у Мельбурні

Світоліна розгромила першу ракетку РФ у двох партіях — 6:2, 6:4. Про це повідомляє "Телеграф".

Гра тривала 1 годину 24 хвилини. Еліна виконала 4 ейси, припустившись однієї подвійної помилки. Додамо, що Світоліна вперше перемогла Андрєєву. Раніше росіянка обіграла українку на турнірі в Індіан-Веллс.

Андрєєва не засудила російську агресію проти України. Щобільше, Мірра на початку повномасштабного вторгнення РФ лайкала антиукраїнські публікації, а також лайком привітала президента РФ Володимира Путіна з днем ​​народження. Українська тенісистка Даяна Ястремська вимагала у WTA покарати росіянку.

У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти третьої ракетки світу Коко Гофф. Найкращим результатом Світоліної на ТВШ в Австралії є чвертьфінал у 2018, 2019, 2025 та 2026 роках.

Нагадаємо, Світоліна в першому раунді Australian Open-2026 обіграла Крістину Букшу (Іспанія) 6:4, 6:1, після чого здобула перемогу над Ліндою Климовичовою з Польщі — 7:5, 6:1 та Діаною Шнайдер — 7:6(4), 6:3.

Раніше повідомлялося, що Світоліна залишилася єдиною представницею України на Australian Open-2026. Усі українські одиночниці вилетіли у першому раунді.