Любитель виграв Australian Open: найкращий тенісист світу здивований (відео)

В Австралії впровадили новий формат змагань

У середу, 14 січня, тенісист-аматор із Сіднея Джордан Сміт став переможцем на турнірі "1 Point Slam" у рамках Відкритого чемпіонату Австралії-2026. Це принесло австралійцю світову славу та гонорар у розмірі одного мільйона доларів.

Що потрібно знати

Місцевий аматор виграв турнір "1 Point Slam" в Австралії

У змаганнях брали участь найкращі тенісисти світу

Перша ракетка світу здивувався перемозі любителя

У фіналі виставкового турніру Джордан обіграв Джоанну Гарланд (№117 WTA) із Китайського Тайбею. Про це повідомляє "Телеграф".

Суть змагань у тому, що у грі перемагає тенісист, який бере перший розіграш. На шляху до фіналу Джордан обіграв ще чотирьох професійних тенісистів: Лауру Піґоссі (№200 WTA) із Бразилії, Янніка Сіннера (№2 ATP) з Італії, Аманду Анісімову (№4 WTA) із США та Педро Мартінеса (№71 ATP) з Іспанії.

Перша ракетка світу Карлос Алькарас, який також брав участь у змаганнях, схопився за голову після перемоги аматора на турнірі з мільйонним призовим фондом.

