Любитель виграв Australian Open: найкращий тенісист світу здивований (відео)

Михайло Корнілов
Карлос Алькарас та Джордан Сміт Новина оновлена 14 січня 2026, 17:10
Карлос Алькарас та Джордан Сміт. Фото Getty Images

В Австралії впровадили новий формат змагань

У середу, 14 січня, тенісист-аматор із Сіднея Джордан Сміт став переможцем на турнірі "1 Point Slam" у рамках Відкритого чемпіонату Австралії-2026. Це принесло австралійцю світову славу та гонорар у розмірі одного мільйона доларів.

Що потрібно знати

  • Місцевий аматор виграв турнір "1 Point Slam" в Австралії
  • У змаганнях брали участь найкращі тенісисти світу
  • Перша ракетка світу здивувався перемозі любителя

У фіналі виставкового турніру Джордан обіграв Джоанну Гарланд (№117 WTA) із Китайського Тайбею. Про це повідомляє "Телеграф".

Суть змагань у тому, що у грі перемагає тенісист, який бере перший розіграш. На шляху до фіналу Джордан обіграв ще чотирьох професійних тенісистів: Лауру Піґоссі (№200 WTA) із Бразилії, Янніка Сіннера (№2 ATP) з Італії, Аманду Анісімову (№4 WTA) із США та Педро Мартінеса (№71 ATP) з Іспанії.

Перша ракетка світу Карлос Алькарас, який також брав участь у змаганнях, схопився за голову після перемоги аматора на турнірі з мільйонним призовим фондом.

Раніше "Телеграф" повідомляв про драму українського тенісиста у кваліфікації на Australian Open-2026. Віталій Сачко програв фактично виграну гру.

