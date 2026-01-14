Любитель виграв Australian Open: найкращий тенісист світу здивований (відео)
В Австралії впровадили новий формат змагань
У середу, 14 січня, тенісист-аматор із Сіднея Джордан Сміт став переможцем на турнірі "1 Point Slam" у рамках Відкритого чемпіонату Австралії-2026. Це принесло австралійцю світову славу та гонорар у розмірі одного мільйона доларів.
Що потрібно знати
- Місцевий аматор виграв турнір "1 Point Slam" в Австралії
- У змаганнях брали участь найкращі тенісисти світу
- Перша ракетка світу здивувався перемозі любителя
У фіналі виставкового турніру Джордан обіграв Джоанну Гарланд (№117 WTA) із Китайського Тайбею. Про це повідомляє "Телеграф".
Суть змагань у тому, що у грі перемагає тенісист, який бере перший розіграш. На шляху до фіналу Джордан обіграв ще чотирьох професійних тенісистів: Лауру Піґоссі (№200 WTA) із Бразилії, Янніка Сіннера (№2 ATP) з Італії, Аманду Анісімову (№4 WTA) із США та Педро Мартінеса (№71 ATP) з Іспанії.
Перша ракетка світу Карлос Алькарас, який також брав участь у змаганнях, схопився за голову після перемоги аматора на турнірі з мільйонним призовим фондом.
