Костюк у фіналі престижного турніру програла фаворитці Лукашенка (відео)

Марта програла вирішальну гру

У неділю, 11 січня, українська тенісистка Марта Костюк (№26 WTA) зіграла фінальний поєдинок на турнірі WTA 500 у Брісбені (Австралія). Протистояла українці перша ракетка світу — "нейтральна" Аріна Соболенко.

Що потрібно знати

Марта зупинилася за крок від перемоги у Брісбені

У фіналі Костюк програла Соболенко

Лукашенко активно підтримує Аріну

Гра завершилася перемогою Соболенко з рахунком 4:6, 3:6. Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч тривала 1 годину 19 хвилин. Українка зробила 3 ​​ейси і припустилася 3 подвійних помилок. Костюк програла усі свої 5 очних матчів проти Соболенко.

Додамо, що Марта вчетверте у кар’єрі грала у фіналі турніру рівня WTA. На її рахунку 1 титул. До речі, наступного тижня Костюк повернеться у топ-20 світового рейтингу вперше з березня 2025 року.

Зазначимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є фанатом Соболенко, а сама Аріна підтримувала диктатора. На "Ролан Гаррос-2023" Соболенко публічно відхрестилася від нього. Проте Лукашенко стежить за успіхами спортсменки.

Нагадаємо, раніше у Брісбені українка обіграла Юлію Путінцеву (№74 WTA) – 6:7, 6:1, 6:0, Аманду Анісімову (№3 WTA), Мірру Андрєєву (№9 WTA) – 7:6, 6:3 та Джесіку Пегулу (№6 WTA) – 6:0, 6:3.

Раніше Світоліна виграла титул в Окленді (Нова Зеландія). У вирішальній грі Еліна переграла китаянку Ван Сіньюй.