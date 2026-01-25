Россию показательно унизили перед Олимпиадой

В РФ жалуются, что их перестали считать "великими"

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал "позором" ситуацию с церемонией открытия Олимпийских игр-2026. Дело в том, что российская делегация не примет участие в данном мероприятии.

Что нужно знать

Россию не пустят на церемонию открытия Игр-2026

Тихонов считает это "позором"

Зимние Олимпийские игры 2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале 2026 года

Соответствующий комментарий Тихонова приводит vseprosport.ru. По его словам, "Европа продолжает издеваться над Россией".

Конечно, это имеет значение, что нас не пустили на церемонию открытия Олимпиады. Я уже устал на эту тему говорить. Мы перестали себя считать великой державой, ядерной державой, спортивной державой. Над нами издеваются, мы прощали всех, кто воевал против нас. Ведь они воевали против Советского Союза, вся Европа издевалась над нами. Мы с улыбкой всех простили и снабдили полезными ископаемыми. Деньги храним там, а теперь нам запрещают флаг и гимн. От имени Тихонова можно сказать только одно — позор! Александр Тихонов

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что нейтральным атлетам из России запрещено принимать участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года. При этом им разрешат "присутствовать на мероприятии".

Напомним, МОК решил допустить Россию к Олимпиаде-2026 по тем же правилам, которые действовали на Играх в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян. К примеру, россиян не хотят видеть в Италии в биатлоне, бобслее и скелетоне. А вот в фигурном катании смягчили санкции против РФ. В декабре 2025 года Россия через международный суд добилась снятия санкций в лыжном спорте, что создало опасный прецедент для мирового спорта. РФ хочет провернуть подобное и в других видах спорта.