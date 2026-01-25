Український сумоїст виграв Кубок імператора вдруге поспіль (відео)

Українець уже увійшов в історію сумо

У неділю, 25 січня, український сумоїст Аонішікі Арата (Данило Явгусишин) виграв престижний турнір з сумо Hatsu Basho у Токіо (Японія). У листопаді він переміг на змаганнях такого ж рівня Kyushu Basho у Фукуоці (Японія), ставши першим українцем, який виграв Кубок імператора.

Що потрібно знати

Данило Явгусишин виграв турнір з сумо Hatsu Basho

Данило виступав у ранзі "озеки"

Українець виграв 12 сутичок, програвши лише 3 рази

У фіналі турніру в Токіо 21-річний уродженець Вінниці здолав японця Атаміфудзі Сакутаро (Сакутаро Такеї). Про це повідомляє "Телеграф".

Таким чином, Данило виграв другий Кубок імператора поспіль. У Токіо українець виступав уже в чемпіонському ранзі "озекі" (другий ранг у системі японського сумо, вище тільки "йокодзуна").

Підсумкове турнірне становище сумоїстів на турнірі Hatsu Basho-2026

Довідка:

Данило Явгусишин родом із Вінниці. Він узяв собі псевдонім Аонішікі Арата у Японії. Аонішікі означає "Блакитний" — відсилка до прапора України. Арата означає спокій. Крім того, українець узяв першу частину псевдоніма на честь свого тренера — Амінісікі , а другу частину — на честь Арата Яманаки , який дав притулок Данилові після переїзду до Японії.

Щороку в Японії проходить 6 гранд-турнірів з сумо: Hatsu Basho (січень), Haru Basho (березень), Hatsu Basho (травень), Nagoya Basho (липень), Aki Basho (вересень), Kyushu Basho (листопад).

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Явгусишин заявив про намір у майбутньому отримати японське громадянство. Данило скликав преконференцію, на якій відмовився говорити про війну в Україні, зазначивши, що він сумоїст і хоче говорити виключно про сумо.