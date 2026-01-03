Рус

Сумоїст із Вінниці підкорив Японію та серця українців (фото)

Михайло Корнілов
Аонішікі Арата Новина оновлена 03 січня 2026, 13:07
Аонішікі Арата. Фото Getty Images

Борець сумо використовує карту України як свій підпис

Український сумоїст Аонішікі Арата (справжнє ім’я – Данило Явгусишин) знаходиться на вершині популярності в Японії, де він у листопаді 2025 року виграв Кубок імператора. Успіх уродженця Вінниці також порадував українців.

Що потрібно знати

  • Данило Явгусишин виграв престижний турнір з сумо Kyūshū basho
  • Аонішікі підвищили до рангу озекі
  • Арата іноді використовує штамп із картою України для підпису своєї тегати

Аонішікі було підвищено до чемпіонського рангу озекі. Після цього українець оновив свою тегату, повідомляє ua.tribuna.

Тегата — традиційний пам’ятний сувенір, що є відбитком руки сумоїста (зазвичай червоним чорнилом) та його підпис (сікона), написаний каліграфічно на квадратній картці, що символізує силу, статус і спадщину рікіші (борця). Тегата Євгусишина – це червоний відбиток його долоні та його сікона (Аонішікі Арата), написана ієрогліфами.

Тегата Данила Явгусишина
Тегата Данила Явгусишина/Фото: tegatastore.com

На деяких тегатах Данила можна знайти згадку про Україну. Річ у тому, що Аонішікі використовує штамп, на якому зображено мапу України. Ця обставина, напевно, порадує українських уболівальників Явгусишина.

Штамп Данила Явгусишина
Штамп Данила Явгусишина/Фото: tegatastore.com

Зазначимо, Данило взяв собі псевдонім Аонішікі Арата у Японії. Аонішікі означає "Синій" — відсилка на прапор України. Арата означає "свіжий, новий". Крім того, українець, ймовірно, взяв першу частину псевдоніма на честь свого тренера — Амінісікі, а другу частину — на честь Арата Яманакі, який дав притулок Данилу в Японії.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Явгусишин заявив про намір у майбутньому отримати японське громадянство. Данило скликав пресконференцію, на якій відмовився говорити про війну в Україні, зазначивши, що він сумоїст і хоче говорити виключно про сумо.

