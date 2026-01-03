Сумоїст із Вінниці підкорив Японію та серця українців (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Борець сумо використовує карту України як свій підпис
Український сумоїст Аонішікі Арата (справжнє ім’я – Данило Явгусишин) знаходиться на вершині популярності в Японії, де він у листопаді 2025 року виграв Кубок імператора. Успіх уродженця Вінниці також порадував українців.
Що потрібно знати
- Данило Явгусишин виграв престижний турнір з сумо Kyūshū basho
- Аонішікі підвищили до рангу озекі
- Арата іноді використовує штамп із картою України для підпису своєї тегати
Аонішікі було підвищено до чемпіонського рангу озекі. Після цього українець оновив свою тегату, повідомляє ua.tribuna.
Тегата — традиційний пам’ятний сувенір, що є відбитком руки сумоїста (зазвичай червоним чорнилом) та його підпис (сікона), написаний каліграфічно на квадратній картці, що символізує силу, статус і спадщину рікіші (борця). Тегата Євгусишина – це червоний відбиток його долоні та його сікона (Аонішікі Арата), написана ієрогліфами.
На деяких тегатах Данила можна знайти згадку про Україну. Річ у тому, що Аонішікі використовує штамп, на якому зображено мапу України. Ця обставина, напевно, порадує українських уболівальників Явгусишина.
Зазначимо, Данило взяв собі псевдонім Аонішікі Арата у Японії. Аонішікі означає "Синій" — відсилка на прапор України. Арата означає "свіжий, новий". Крім того, українець, ймовірно, взяв першу частину псевдоніма на честь свого тренера — Амінісікі, а другу частину — на честь Арата Яманакі, який дав притулок Данилу в Японії.
Нагадаємо, у жовтні 2025 року Явгусишин заявив про намір у майбутньому отримати японське громадянство. Данило скликав пресконференцію, на якій відмовився говорити про війну в Україні, зазначивши, що він сумоїст і хоче говорити виключно про сумо.