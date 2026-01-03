Сумоїст із Вінниці підкорив Японію та серця українців (фото)

Борець сумо використовує карту України як свій підпис

Український сумоїст Аонішікі Арата (справжнє ім’я – Данило Явгусишин) знаходиться на вершині популярності в Японії, де він у листопаді 2025 року виграв Кубок імператора. Успіх уродженця Вінниці також порадував українців.

Що потрібно знати

Данило Явгусишин виграв престижний турнір з сумо Kyūshū basho

Аонішікі підвищили до рангу озекі

Арата іноді використовує штамп із картою України для підпису своєї тегати

Аонішікі було підвищено до чемпіонського рангу озекі. Після цього українець оновив свою тегату, повідомляє ua.tribuna.

Тегата — традиційний пам’ятний сувенір, що є відбитком руки сумоїста (зазвичай червоним чорнилом) та його підпис (сікона), написаний каліграфічно на квадратній картці, що символізує силу, статус і спадщину рікіші (борця). Тегата Євгусишина – це червоний відбиток його долоні та його сікона (Аонішікі Арата), написана ієрогліфами.

Тегата Данила Явгусишина/Фото: tegatastore.com

На деяких тегатах Данила можна знайти згадку про Україну. Річ у тому, що Аонішікі використовує штамп, на якому зображено мапу України. Ця обставина, напевно, порадує українських уболівальників Явгусишина.

Штамп Данила Явгусишина/Фото: tegatastore.com

Зазначимо, Данило взяв собі псевдонім Аонішікі Арата у Японії. Аонішікі означає "Синій" — відсилка на прапор України. Арата означає "свіжий, новий". Крім того, українець, ймовірно, взяв першу частину псевдоніма на честь свого тренера — Амінісікі, а другу частину — на честь Арата Яманакі, який дав притулок Данилу в Японії.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Явгусишин заявив про намір у майбутньому отримати японське громадянство. Данило скликав пресконференцію, на якій відмовився говорити про війну в Україні, зазначивши, що він сумоїст і хоче говорити виключно про сумо.