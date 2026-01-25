Украинский сумоист выиграл Кубок императора во второй раз подряд (видео)

Украинец уже вошел в историю сумо

В воскресенье, 25 января, украинский сумоист Аонишики Арата (Даниил Явгусишин) выиграл престижный турнир по сумо Hatsu Basho в Токио (Япония). В ноябре он победил на соревнованиях такого же уровня Kyushu Basho в Фукуоке (Япония), став первым украинцем, который выиграл Кубок императора.

Что нужно знать

Даниил Явгусишин выиграл турнир по сумо Hatsu Basho

Даниил выступал в ранге "озеки"

Украинец выиграл 12 схваток, проиграв лишь 3 раза

В финале турнира в Токио 21-летний уроженец Винницы одолел японца Атамифудзи Сакутаро (Сакутаро Такэи). Об этом сообщает "Телеграф".

Таким образом, Даниил выиграл второй Кубок императора подряд. В Токио украинец выступал уже в чемпионском ранге "озеки" (второй ранг в системе японского сумо, выше только "екодзуна").

Итоговое турнирное положение сумоистов на турнире Hatsu Basho-2026

Справка:

Даниил Явгусишин родом из Винницы. Он взял себе псевдоним Аонишики Арата в Японии. Аонишики означает "Голубой" — отсылка к флагу Украины. Арата означает спокойствие. Кроме того, украинец взял первую часть псевдонима в честь своего тренера — Аминисики , а вторую часть — в честь Арата Яманаки , который приютил Даниила после переезда в Японию.

Каждый год в Японии проходит 6 гранд-турниров по сумо: Hatsu Basho (январь), Haru Basho (март), Hatsu Basho (май), Nagoya Basho (июль), Aki Basho (сентябрь), Kyushu Basho (ноябрь).

Напомним, в октябре 2025 года Явгусишин заявил о намерении в будущем получить японское гражданство. Даниил созвал пресс-конференцию, на которой отказался говорить о войне в Украине, отметив, что он сумоист и хочет говорить исключительно о сумо.