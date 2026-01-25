Украинский сумоист выиграл Кубок императора во второй раз подряд (видео)
-
-
Украинец уже вошел в историю сумо
В воскресенье, 25 января, украинский сумоист Аонишики Арата (Даниил Явгусишин) выиграл престижный турнир по сумо Hatsu Basho в Токио (Япония). В ноябре он победил на соревнованиях такого же уровня Kyushu Basho в Фукуоке (Япония), став первым украинцем, который выиграл Кубок императора.
Что нужно знать
- Даниил Явгусишин выиграл турнир по сумо Hatsu Basho
- Даниил выступал в ранге "озеки"
- Украинец выиграл 12 схваток, проиграв лишь 3 раза
В финале турнира в Токио 21-летний уроженец Винницы одолел японца Атамифудзи Сакутаро (Сакутаро Такэи). Об этом сообщает "Телеграф".
Таким образом, Даниил выиграл второй Кубок императора подряд. В Токио украинец выступал уже в чемпионском ранге "озеки" (второй ранг в системе японского сумо, выше только "екодзуна").
Справка:
- Даниил Явгусишин родом из Винницы. Он взял себе псевдоним Аонишики Арата в Японии. Аонишики означает "Голубой" — отсылка к флагу Украины. Арата означает спокойствие. Кроме того, украинец взял первую часть псевдонима в честь своего тренера — Аминисики, а вторую часть — в честь Арата Яманаки, который приютил Даниила после переезда в Японию.
- Каждый год в Японии проходит 6 гранд-турниров по сумо: Hatsu Basho (январь), Haru Basho (март), Hatsu Basho (май), Nagoya Basho (июль), Aki Basho (сентябрь), Kyushu Basho (ноябрь).
Напомним, в октябре 2025 года Явгусишин заявил о намерении в будущем получить японское гражданство. Даниил созвал пресс-конференцию, на которой отказался говорить о войне в Украине, отметив, что он сумоист и хочет говорить исключительно о сумо.