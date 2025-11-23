Сумоїст із України вперше в історії виграв Кубок імператора (відео)

Вперше українець виграв цей титул

У неділю, 23 листопада, у Фукуоці (Японія) завершився престижний турнір з професійного сумо Kyūshū basho. Перемогу на змаганнях здобув український сумоїст Аонішікі Арата (справжнє ім’я – Данило Явгусишин).

Що потрібно знати:

Явгусишин виграв Кубок імператора у Японії

Українці до цього не досягали такого успіху

Данило підвищив свій ранг із секівакі до озекі

Тріумф Явгусишину принесли дві перемоги поспіль в останній змагальний день. Про це повідомляє "Телеграф".

У плей-оф секівакі (третій ранг у сумо, — Ред.) Аонішікі вдруге на турнірі здолав йокодзуну (перший ранг) Томокацу Хосерю і вперше у кар’єрі виграв Кубок імператора — один із шести щорічних гранд-турнірів з сумо. До цього українці не перемагали на такому рівні. Крім того, Данило завоював титул озекі (другий ранг).

Довідка: Данило Явгусишин узяв собі псевдонім Аонішікі Арата у Японії. Аонішікі означає "Блакитний" — відсилка до прапора України. Арата означає спокій. Крім того, українець узяв першу частину псевдоніма на честь свого тренера — Амінісікі, а другу частину — на честь Арата Яманаки, який дав притулок Данилу після переїзду до Японії.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Явгусишин заявив про намір отримати японське громадянство. Данило скликав пресконференцію, на якій відмовився говорити про війну в Україні, зазначивши, що він сумоїст і хоче говорити виключно про сумо.