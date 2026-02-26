Не поспішайте викидати у смітник: як зробити ємність для розсади з туалетного паперу

Така ємність має низку переваг перед пластиковими або пластмасовими відповідниками

Весна все ближче, тож вже скоро розпочнеться сезон розсади для городу. Зекономити кошти на емностях, в яких висаджується насіння, можна завдяки речі, що зазвичай просто викидається у сміття.

Виявляється, що картонні трубочки, які залишаються після використання туалетного паперу, легко перетворити на стаканчики для розсади. Таким лайфхаком поділилась ведуча YouTube-каналу "Корисні Корисності".

Що потрібно знати:

Матеріал для стаканчиків нічого не коштує

Зазвичай картонну основу рулона туалетного паперу викидають

Висаджувати розсаду в грунт можна разом зі стаканчиком

Як зробити стаканчик

"Беремо трубочку, складаємо вдвоє, а потім ще раз. Робимо надрізи приблизно по 2 см. Мають вийти чотири пелюстки. Складаємо їх одна з одною і отримуємо дно Наші стаканчики готові", — розповіла дівчина.

Далі, за її словами, потрібно їх заповнити землею. Після чого посіяти насіння та поставити у затишне місце.

Розсаду можна висаджувати разом зі стаканчиком. Фото Скріншот

Які є переваги у таких стаканчиків

"Плюси цих стаканчиків. По-перше, вони безплатні — потрібне лише бажання протягом року збирати потрібні матеріали. По-друге, вони компактні і економлять дорогоцінне місце в сезон розсади на підвіконні чи стелажі. І по-третє, вони біорозкладні. Садити розсаду можна прямо зі стаканчиком, бо цей картон швидко розкладається", — пояснила дівчина.

Ще однією перевагою є економія місця на підвіконні. Фото Скріншот

