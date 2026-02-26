Не поспішайте викидати у смітник: як зробити ємність для розсади з туалетного паперу
Така ємність має низку переваг перед пластиковими або пластмасовими відповідниками
Весна все ближче, тож вже скоро розпочнеться сезон розсади для городу. Зекономити кошти на емностях, в яких висаджується насіння, можна завдяки речі, що зазвичай просто викидається у сміття.
Виявляється, що картонні трубочки, які залишаються після використання туалетного паперу, легко перетворити на стаканчики для розсади. Таким лайфхаком поділилась ведуча YouTube-каналу "Корисні Корисності".
Що потрібно знати:
- Матеріал для стаканчиків нічого не коштує
- Зазвичай картонну основу рулона туалетного паперу викидають
- Висаджувати розсаду в грунт можна разом зі стаканчиком
Як зробити стаканчик
"Беремо трубочку, складаємо вдвоє, а потім ще раз. Робимо надрізи приблизно по 2 см. Мають вийти чотири пелюстки. Складаємо їх одна з одною і отримуємо дно Наші стаканчики готові", — розповіла дівчина.
Далі, за її словами, потрібно їх заповнити землею. Після чого посіяти насіння та поставити у затишне місце.
Які є переваги у таких стаканчиків
"Плюси цих стаканчиків. По-перше, вони безплатні — потрібне лише бажання протягом року збирати потрібні матеріали. По-друге, вони компактні і економлять дорогоцінне місце в сезон розсади на підвіконні чи стелажі. І по-третє, вони біорозкладні. Садити розсаду можна прямо зі стаканчиком, бо цей картон швидко розкладається", — пояснила дівчина.
Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо біла пліснява з'явилася в горщиках з кімнатними квітами та розсадою. Є кілька методів боротьби з цим явищем, щоб врятувати рослини.