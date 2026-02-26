Стаж великий, а пенсія мала? У чому тут провина СРСР та як це можна виправити

Голова Комітету з питань фінансів Гетманцев розповів про можливі варіанти

В Україні є чимала кількість людей з великим робочим стажем, але з низькими пенсіями. Однак держава вже розглядає варіанти як це виправити.

Що треба знати:

Більшість людей з великим стажем — це робітники часів СРСР

Здебільшого за цей період немає потрібних відомостей чи документів

Держава розглядає можливість створення базової пенсії з гідним рівнем

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в матеріалі "Телеграфу": Пенсії частини українців не підвищують через абсурдні схеми: Гетманцев про те, як виправити ситуацію.

За словами посадовця, наразі в Україні є багато пенсіонерів з великим стажем, але низькими виплатами. Однак це пов'язано саме з часами СРСР, адже напрацювати стаж в 40, а то й більше років, людям вдалось саме за радянських часів. Досить часто в СРСР стаж починав нараховуватись з коледжу чи інститути, в який деякі вступали вже в 15-16 років. Так в Україні й з'явились 40-річні пенсіонери.

"Проблема великих стажів ще й полягає в тому, що охоплюється період радянських часів, відомостей за який часто немає, або недостатньо, або взагалі мова йде про трудодні тощо. За таких умов складно забезпечити справедливий розрахунок пенсії лише за формулою", — каже Гетманцев.

Голова Комітету додає, що наразі держава хоче створити універсальну пенсійну виплату, яка б забезпечувала гідний мінімальний рівень пенсії. Тобто розглядається варіант появи базової пенсії, до якої додаватимуть доплату у вигляді — страховки, яка залежить від сплаченого ЄСВ. Виходить, що буде один рівень виплат та різні доплати.

