Економія на святковому столі: в "АТБ" продають кoвбaски за найнижчою ціною

Варто сходити саме в цей магазин

Більшість вигідних покупок можна зробити в супермаркеті "АТБ", як от популярний шоколад Roshen та ковбаски-гриль Глобино.

На українському онлайн-сервісі "GoToShop" порівняли ціни на ці ковбаски й виявляється, що саме в цьому магазині на них можна заощадити до 25 гривень. Детальніше про це написав "Телеграф".

Ціна на ковбаски-гриль Глобино Мортадельки охолоджені 600 грамів в магазині "АТБ" варіюється від 166,50 до 177,60 гривень, що робить їх одних із найвигідніших варіантів серед великих торгівельних мереж України. Крім того, на них нині діє знижка, що дає змогу ще більше зекономити.

Для порівняння, у "Auchan" ковбаски-гриль тієї ж марки коштують 190,90 гривень, а у "Metro" – 192,90 гривень, що на 15-25 грн дорожче, ніж в "АТБ".

Яка різниця цін на ковбаски-гриль Глобино Мортадельки в різних магазинах. Фото: GoToShop

