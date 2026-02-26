"Давно стільки не плакала": що кажуть українці про фінал четвертого сезону "Бріджертонів"

Головним героєм цього сезону став Бенедикт Бріджертон

У четвер, 26 лютого, на Netflix вийшла друга частина четвертого сезону популярного серіалу "Бріджертони". Українці, які вже встигли переглянути фінальні серії, активно діляться своєю реакцією у мережі.

"Телеграф" з’ясував, які почуття викликав фінал четвертого сезону "Бріджертонів" у користувачів. України поділилися своїми відгуками у Threads.

З’явилася реакція українців на фінал четвертого сезону "Бріджертонів"

У четвертому сезоні популярного серіалу центральною фігурою любовної лінії став Бенедикт Бріджертон – саме навколо нього розгортаються головні події. У першій частині глядачі побачили зародження почуттів між головним героєм та покоївкою Софі, яка була тією самою Леді у срібному. Не підозрюючи, що його щастя зовсім поруч, Бенедикт відчайдушно намагається відшукати незнайомку. Фінал першої частини 4-го сезону заінтригував шанувальників і сьогодні нарешті багато хто дізнався, чим усе завершилося.

Про що четвертий сезон "Бріджертонів"

У другій частині непроста історія Бенедикта та Софії продовжує розвиватися. Глядачі мали дізнатися, чи зможуть герої подолати соціальні бар’єри й побудувати стосунки, попри те, що з різних світів.

Бенедикт Бріджертон та Софія

Паралельно в серіалі розвиваються інші сюжетні лінії, які додають інтриги й утримують увагу шанувальників до самого фіналу.

"Бріджертони" четвертий сезон

Багато українців уже встигли переглянути завершальні серії та поділилися враженнями. Частина аудиторії назвала четвертий сезон своїм улюбленим, підкресливши хімію між персонажами, напружену інтригу та вивірену динаміку:

"Улюблений сезон, хімія між головними героями – як вони зіграли";

"На мою думку, це тепер найкращий сезон";

"Найкращий сезон, плакала. Була приємно здивована".

Користувачі відзначили, що фінал вийшов несподіваним, подекуди драматичним і дуже емоційним — для деяких він обернувся сльозами.

"Ці чотири серії найкращі зі всіх сезонів мені здається. Я стільки давно не плакала";

"Це буде несподівано, боляче… серце завмирало… навіщо таке зробили незрозуміло";

"Я встигла і поплакати та посміятися: сезон точно у фаворитах".

Втім, знайшлися й ті, хто сприйняв другу частину більш стримано. Деякі глядачі вважають її трохи затягнутою та зізналися, що для них цей сезон не перевершив третій:

"Додивилася другу частину ... але якось це нудно. Навіть ніяких мемних моментів";

"Мені сподобалася друга частина, але іноді розривало через сюжетні дірки";

"Бріджертони закінчилися класно, але такого вже накрутили, хотілося більше кохання".

"Телеграф" писав раніше, що британський актор, відомий за роллю Ентоні Бріджертона в серіалі "Бріджертони" став найсексуальнішим чоловіком 2025 року. І це перший відкритий гей, який отримав це звання.