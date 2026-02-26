Не світло: тариф на яку базову послугу можуть суттєво підняти

Комунальним підприємствам бракує коштів на ремонти

Тариф на електроенергію протягом 2026 року переглядати не планують, проте із вартістю холодного водопостачання ситуація складніша. Собівартість куба води для підприємств вища, аніж оплата від населення.

Що потрібно знати:

Собівартість кубометра води перевищує тариф для населення у 2–3 рази

У великих містах тарифи стримуються рішеннями НКРЕКП

У невеликих громадах вартість води зростала протягом останніх років

Про це "Телеграфу" розповів нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Він зазначив, що основні витрати водоканали несуть через високу вартість електроенергії.

Це основний їхній ресурс, який вони витрачають на те, щоб воду підняти з надр і подати її до споживачів. І собівартість доставки куба води вдвічі, втричі обходиться водоканалу дорожче, ніж він отримує від населення за цю воду Сергій Нагорняк, нардеп

Проте він зауважив, що в разі перегляду тарифів на воду, критичним для українців вони не виявляться. Нагорняк зазначив, що українці платять за воду "копійки", а водночас водоканали не можуть займатися ремонтами труб, адже ресурсу не вистачає навіть на закупівлю електроенергії. Щодо неї він зазначив, що попри все тариф змінювати не планують. Нагорняк вважає, що зараз не час, а тариф "прийнятний для державних компаній і підйомний для людей".

Не всі тарифи на воду однаково низькі

Варто зауважити, що у великих містах тарифи на воду не змінювались вже декілька років. Для населення вони стримуються НКРЕКП. Проте для невеликих міст, ситуація інша — в них тарифи зростали протягом 2022-2026 років. Наприклад, в Дрогобичі вартість водопостачання/водовідведення майже вдвічі більше, ніж в обласному центрі — Львові. Є населені пункти, де тариф на водопостачання ще більше і сягає майже 80 грн.

Тариф на воду у Львові за даними місцевого водоканалу

Тариф на воду у Дрогобичі за даними місцевого водоканалу

