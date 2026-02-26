"Persil" за третину ціни та кава зі знижкою 45%: які ще товари можна купити в "Сільпо" по знижці
-
-
Акція діє всього декілька днів
Магазин "Сільпо" знову радує своїх покупців масштабним розпродажем, пропонуючи значні знижки на популярні товари повсякденного попиту. Цього тижня цінники на деякі позиції впали до 62%, що дозволяє зібрати вигідний кошик і заощадити чималу суму.
"Телеграф" дослідив ціни. Ми підготували список із 10 акційних товарів, на які варто звернути увагу.
Що можна купити по знижці
- Капсули для прання Persil Color (35 шт.) — це найбільш вигідна пропозиція. Ціна впала на 62%: замість 929 грн ви заплатите лише 349 грн.
- Шоколад Milka молочний Екстра (130 г) з мигдалем та фундуком став дешевшим на 53%. Нова ціна — 69.99 грн (стара ціна — 149 грн).
- Зефір "Богуславна" "Бадьорість" (240 г) можна придбати за пів ціни. Знижка 50% опустила вартість з 99 грн до 49.99 грн.
- Туалетний папір Renova Design (4 шт., 3 шари) пропонують зі знижкою 49%. Тепер він коштує 99 грнзамість 194 грн.
- Блок для унітазу Air Oma (3х50 г) з ароматом лимон-океан здешевшав на 46%. Ціна — 79.99 грн (було 149 грн).
- Кава мелена L’OR Espresso Or rose в капсулах (10 шт.) доступна зі знижкою 45%. Вартість складає 169 грн замість 309 грн.
- Напій рис-кокос Feels Good (1 л) також втратив у ціні 45%. Його можна купити за 92.9 грн замість 169 грн.
- Ополіскувач для посудомийних машин Somat (750 мл) став доступнішим на 44%. Нова ціна — 129 грн(стара — 229 грн).
- Сьомга слабосолена "Премія" (нарізка, 100 г) продається зі знижкою 40%. Ціна за упаковку — 129 грн(замість 214 грн).
- Шоколад Milka з цілим горіхом та карамеллю (300 г) — велика плитка здешевшала на 40%. Тепер вона коштує 179 грн замість 299 грн.
Завдяки цим пропозиціям покупці можуть забезпечити себе як продуктами харчування, так і побутовою хімією, зберігаючи при цьому сімейний бюджет. Акція діє обмежений час, тому варто поспішати за покупками.
