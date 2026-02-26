"Persil" за третину ціни та кава зі знижкою 45%: які ще товари можна купити в "Сільпо" по знижці

Акція діє всього декілька днів

Магазин "Сільпо" знову радує своїх покупців масштабним розпродажем, пропонуючи значні знижки на популярні товари повсякденного попиту. Цього тижня цінники на деякі позиції впали до 62%, що дозволяє зібрати вигідний кошик і заощадити чималу суму.

"Телеграф" дослідив ціни. Ми підготували список із 10 акційних товарів, на які варто звернути увагу.

Що можна купити по знижці

Капсули для прання Persil Color (35 шт.) — це найбільш вигідна пропозиція. Ціна впала на 62%: замість 929 грн ви заплатите лише 349 грн. Шоколад Milka молочний Екстра (130 г) з мигдалем та фундуком став дешевшим на 53%. Нова ціна — 69.99 грн (стара ціна — 149 грн). Зефір "Богуславна" "Бадьорість" (240 г) можна придбати за пів ціни. Знижка 50% опустила вартість з 99 грн до 49.99 грн. Туалетний папір Renova Design (4 шт., 3 шари) пропонують зі знижкою 49%. Тепер він коштує 99 грнзамість 194 грн. Блок для унітазу Air Oma (3х50 г) з ароматом лимон-океан здешевшав на 46%. Ціна — 79.99 грн (було 149 грн). Кава мелена L’OR Espresso Or rose в капсулах (10 шт.) доступна зі знижкою 45%. Вартість складає 169 грн замість 309 грн. Напій рис-кокос Feels Good (1 л) також втратив у ціні 45%. Його можна купити за 92.9 грн замість 169 грн. Ополіскувач для посудомийних машин Somat (750 мл) став доступнішим на 44%. Нова ціна — 129 грн(стара — 229 грн). Сьомга слабосолена "Премія" (нарізка, 100 г) продається зі знижкою 40%. Ціна за упаковку — 129 грн(замість 214 грн). Шоколад Milka з цілим горіхом та карамеллю (300 г) — велика плитка здешевшала на 40%. Тепер вона коштує 179 грн замість 299 грн.

Завдяки цим пропозиціям покупці можуть забезпечити себе як продуктами харчування, так і побутовою хімією, зберігаючи при цьому сімейний бюджет. Акція діє обмежений час, тому варто поспішати за покупками.

Раніше "Телеграф" писав, що у "Сільпо" обвалили ціни на куряче філе.