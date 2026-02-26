Готовність до старту максимальна? Коли аеропорт "Бориспіль" може відновити роботу

Головна умова - безпека польотів

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" в Києві готовий відновити свою роботу, як тільки це стане безпечно. Йдеться про відкриття повітряного простору та відновлення регулярних польотів.

Про це в пресцентрі міжнародного аеропорту "Бориспіль" відповіли на запит "Телеграфу". Компанія наголосила, що наразі аеропорт перебуває у високому ступені операційної готовності. Зазначається, що компанія системно готується до відновлення цивільних авіаперевезень як ключовий транспортний хаб країни.

"Ми зберегли інфраструктуру, кадровий потенціал, сертифікацію та операційну спроможність і нині перебуваємо у високому ступені операційної готовності після ухвалення відповідного рішення на державному рівні", — йдеться у документі.

Аеропорт "Бориспіль" до 2022 року. Фото: відкриті джерела

Однак рішення щодо відкриття повітряного простору та відновлення регулярних польотів ухвалюється виключно державними органами з урахуванням безпекових факторів та міжнародними партнерами з урахуванням реальної безпекової ситуації.

Чи можливо відновити роботу за 4-6 тижні та що кажуть авіакомпанії

Пресцентр розповів, що наразі "Бориспіль" має усе потрібне для швидкого переходу до практичної фази відновлення робити після отримання дозволів. Однак календарні прогнози передчасні, адже ключовим чинником залишається безпека перевезень.

При цьому міжнародні компанії зберігають інтерес до українського ринку. Офіційне оприлюднення списку авіакомпаній можливе після запуску роботи аеропорту.

Як будуть забезпечувати безпеку польотів та що потрібно для їх відновлення

"Безпека є абсолютним пріоритетом. Відновлення авіаційної діяльності можливе виключно за умови підтвердженої безпеки польотів, виконання міжнародних вимог щодо управління воєнними ризиками, наявності страхового механізму та отримання всіх необхідних регуляторних дозволів", — наголосили у документі.

У компанії не пояснили практичну сторону відновлення роботи: чи треба реконструювати злітні смуги, ремонтувати приміщення тощо. Але додали, що у них є план запуску роботи, що включає підготовку персоналу, сертифікатів тощо. Велика частина роботи вже пророблена.

Для довідки

Аеропорт "Бориспіль" — це основний і найбільший пасажирський міжнародний аеропорт України та столиці. Він забезпечував майже дві третини авіапасажирських перевезень у країні. Це єдиний аеропорт України, який має трансконтинентальний статус. Щороку обслуговував понад 15 млн національних та іноземних пасажирів. З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 тимчасово припинив свою роботу.

