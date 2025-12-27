Усик прямо під час бою назвав свого наступного суперника (відео)

Українець хоче провести бій із американцем

У суботу, 27 грудня, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) позначив своє повернення на ринг. Український чемпіон знову публічно викликав на бій колишнього чемпіона WBC Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО) на прізвисько "Бронзовий бомбардувальник".

Що потрібно знати

Усик відвідав шоу Іноуе — Пікассо

Під час одного із боїв журналісти взяли невелике інтерв’ю в Олександра

Усик заявив, що хоче провести бій з "Бронзовим бомбардувальником"

Відповідну заяву Усик зробив прямо під час одного з поєдинків на вечорі боксу Іноуе — Пікассо в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії. Про це повідомляє "Телеграф".

Наступного року я хочу битися з "Бронзовим бомбардувальником". Так, з Уайлдером. Олександр Усик

Додамо, що бій Наоя Іноуе — Давід Пікассо завершився перемогою японця одноголосним рішенням суддів. Іноуе захистив титул абсолютного чемпіона світу у другій найлегшій вазі (до 55,225 кг). На сайті "Телеграф" доступні найкращі моменти поєдинку.

Нагадаємо, Усик поки не знає ім’я наступного суперника, хоча раніше заявляв, що хоче провести поєдинок проти "Бронзового бомбардувальника". Також Олександр не проти битися з "Руйнівником".