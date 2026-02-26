Як супермаркети змушують нас витрачати більше: науковці дали відповідь

Розташування товарів змушує витрачати більше

Часто заходиш у великий супермаркет лише за базовими продуктами, як-от молоко, хліб і яйця, а виходиш із повним кошиком і великою сумою у чеку. У цьому є раціональне наукове пояснення.

Супермаркети навмисно спроєктовані так, щоб покупці проводили у них якомога більше часу, проходячи повз різні відділи та купуючи більше товарів. Товари першої необхідності, як-от молоко, хліб чи фрукти, часто розташовані у різних частинах магазину, змушуючи людей рухатися крізь середні проходи, де розташовані товари з вищою націнкою, як написали у "Hustleescape".

Дослідження Доктора Пола Маллінза та його команди з Бангорського університету показало, що після приблизно 23 хвилин шопінгу мозок починає приймати рішення емоційно, а не раціонально. Через 40 хвилин когнітивна активність ще більше знижується, і покупці стають більш схильними до імпульсивних витрат.

Дівчина купила багато солодощів. Фото: 1sprint

Вчені пояснюють, що ця стратегія працює на підсвідомому рівні: чим довше людина перебуває у супермаркеті, тим більше вона витрачає, часто купуючи непотрібні товари. Таким чином, час у магазині прямо впливає на рішення покупця.

