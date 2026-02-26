З однаковим стажем — різна пенсія. В Раді розповіли, як це виправити

Розрив може сягати 70%

Маючи однаковий стаж роботи, частина пенсіонерів має дуже різні пенсії. І мова тут не тільки про рівень заробітку. На суму пенсії впливає рік, коли пенсіонер пішов на відпочинок. Різниця середньої зарплати менше ніж за 10 років збільшилась майже втричі.

Що потрібно знати:

Різниця між пенсіями, призначеними в різні роки, може сягати 70%

Формула розрахунку передбачає використання середньої зарплати за три роки до пенсії

На думку Гетманцева, розв’язати проблему можна лише через комплексну пенсійну реформу

Про причини такого явища та що з цим робити, розповів "Телеграфу" голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у матеріалі "Пенсії частини українців не підвищують через абсурдні схеми". Він наголосив, що рівень заробітку, а зокрема скільки було сплачено ЄСВ, має впливати на розмір пенсії, але при однаковому стажі та заробітку, пенсія не однакова.

За словами Гетманцева, різниця між пенсіями призначеними в різні роки може сягати 70%. Ще більший розрив за однакових внесків в Пенсійний фонд — у звичайних та спеціальних пенсій.

"Окремою проблемою стало масове встановлення різного роду доплат до певних розмірів. Така ситуація потребує змін. Розв'язати проблему можна лише через повноцінну пенсійну реформу, яка вже критично на часі. Уряд дуже затягує з цією реформою", — резюмує Гетманцев.

Як рік виходу на пенсію впливає на її суму

За законом, розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. Для кожного пенсіонера визначається індивідуальний коефіцієнт страхового стажу залежно від кількості відпрацьованих місяців та коефіцієнт заробітку. Його рахують діленням фактичної заробітної плати застрахованої особи на величину середньої заробітної плати в Україні за відповідний період.

Саму пенсію рахують так: середню заробітну плату за три календарні роки перед зверненням множать на індивідуальний коефіцієнт зарплати та на коефіцієнт стажу. Показники середньої зарплати зросли майже втричі менше ніж за 10 років, а це напряму впливає на кінцеву суму.

Залежно від періоду призначення пенсій, при обчисленні використовувались наступні показники середньої заробітної плати:

для призначених у 2018 році — 5 377,90 грн (усереднений показник заробітної плати за 2016-2017 роки),

(усереднений показник заробітної плати за 2016-2017 роки), для призначених у 2019 році — 6 188,89 грн (усереднений показник зарплати 2016 – 2018 роки),

(усереднений показник зарплати 2016 – 2018 роки), для призначених у 2025 році — 15 057 грн (усереднений показник зарплати за 2022-2024 роки).

Пенсія за віком в 2025 році

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина українських пенсіонерів має нараховане "тіло" пенсії менше ніж прожитковий мінімум і навіть індексація не збільшує їхні пенсії. При цьому офіційний прожитковий мінімум значно менше фактичного і не дотягує навіть до 3000 грн.