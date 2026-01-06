Бився з Кличком, але став другом України: зірка боксу раптово оголосив про завершення кар’єри

Дядько боксера зробив резонансну заяву

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) заявив сім’ї про завершення кар’єри у професійному боксі. Напередодні AJ потрапив у смертельну ДТП в Африці.

Що потрібно знати

Ентоні Джошуа потрапив в аварію в Нігерії

Британець бився з українцями Кличком та Усиком

AJ носить українську атрибутику та приймає подарунки від українських воїнів

Про це заявив Адедамол Джошуа, дядько Ентоні, передає The PUNCH. Сім’я боксера задоволена його рішенням.

Головне тут те, що він завершив кар’єру у боксі. Це те, що нас тішить, адже щоразу, коли він виходить на ринг, ми надто емоційно це переживаємо. Щоразу, коли його відправляють у нокдаун, здається, ніби серце вистрибує з грудей. Всі ці емоції під час його боїв – надто велика травма і для нас. Тепер, коли він сказав, що йде, перебуваючи на піку визнання, ми щасливі. Адедамол Джошуа

Джерело зазначає, що Джошуа взяв на себе зобов’язання довічно підтримувати сім’ї двох своїх близьких друзів та тренерів Сіни Гамі та Роберта Латца, які загинули в ДТП. Гамі був тренером Джошуа з фізичної підготовки, а Айоделе — його особистим тренером.

Сіна Гамі та Ентоні Джошуа/Фото: x.com/Home_of_Fight

Роберт Латц та Ентоні Джошуа/Фото: x.com/Home_of_Fight

Джошуа добре знайомий українським уболівальникам. Ентоні нокаутував Володимира Кличка і двічі програв Олександру Усику.

У своєму останньому бою Джошуа нокаутував американця Джейка Пола. До цього поєдинку Ентоні готувала команда українських тренерів.

Після бою Джошуа отримав у подарунок від ЗСУ годинник, циферблат якого виготовлений із гільзи 105-мм снаряда. Головна деталь – секундна стрілка у вигляді FPV-дрона.

Також британець отримав від Уси

ка презент у вигляді української вишиванки.

Джошуа став справжнім другом України. Британця навіть помітили у кепці з логотипом Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Нагадаємо, смертельна аварія з Джошуа сталася близько 11 години ранку (місцевий час) у понеділок, 29 грудня 2025 року, у Макуні (штат Огун, Нігерія). Федеральна служба безпеки дорожнього руху країни повідомила, що, ймовірно, автомобіль Lexus з боксером рухався з перевищенням швидкості, втратив управління при обгоні й врізався у вантажівку на узбіччі. Внаслідок ДТП загинули двоє людей, Ентоні зазнав незначних травм і вже в середу, 31 грудня, його виписали з лікарні.